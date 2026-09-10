Премиальные универсалы с пробегом: лучшие модели и их риски

Audi A6 Avant 2019 года. Фото: netcarshow.com

Покупка автомобиля премиум-класса на вторичном рынке требует тщательного анализа технического состояния и будущих расходов. Автоэксперты часто рекомендуют выбирать семейные универсалы из-за их практичности, высокого уровня комфорта и вместительности. Однако за привлекательной ценой могут скрываться сложные технические узлы, ремонт которых обходится очень дорого.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на АвтоСвит.

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Немецкие модели

Модель Audi A6 Avant в кузове C8 выпускалась с 2018 года с мощностью двигателей от 163 до 630 к.с. Версия 2.0 TDI мощностью 204 к.с. отличается превосходной экономичностью, но 7-ступенчатый робот S tronic порой работает с шумом. В 48-вольтовых стартер-генераторах возникают короткие замыкания из-за влаги, а гибридные версии 50 и 55 TFSI требуют тщательной проверки тяговой батареи емкостью 14,4 кВт·ч. Также владельцы жалуются на сбои в работе мультимедийной системы и высокую цену блоков управления, превышающую 3000 евро.

Универсал BMW 5-Series Touring в кузове G31 производился с 2017 по 2024 год с двигателями мощностью от 170 до 530 л.с. Это был последний автомобиль серии с отдельно открывающимся задним стеклом багажника.

Повреждение эластичной муфты карданного вала проявляется вибрациями на скорости, а задняя пневмоподвеска требует проверки подушек. На бензиновых двигателях случаются утечки масла из-под клапанной крышки, а замена поврежденных лазерных фар после рестайлинга 2020 года обходится чрезвычайно дорого.

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Mercedes-Benz E-Class в кузове S213 выпускался с 2016 по 2023 год и имел линейку двигателей мощностью от 150 до 612 л.с. В дизельных двигателях OM-654 до середины 2018 года быстро изнашивались игольчатые подшипники толкателей, что приводило к разрушению распределительного вала. В отдельных бензиновых версиях M-274 смазка из натяжителей цепи может попадать в жгут проводов и блок управления двигателем. Система кондиционирования на углекислом газе R744 из-за высокого давления часто теряет герметичность.

Альтернативные варианты

Шведский Volvo V90 производился с 2016 года с 4-цилиндровыми двигателями мощностью от 150 до 455 л.с. Все двигатели работают в паре с 8-ступенчатой коробкой-автоматом, однако багажный отсек уступает немецким конкурентам. Муфта полного привода Haldex требует регулярной замены масла, так как застарелый осадок приводит к капитальному ремонту узла. Также потенциальным покупателям стоит проверить панорамный люк, который со временем начинает скрипеть и протекать.

Британский Jaguar XF Sportbrake выпускался с 2015 по 2024 год с двигателями мощностью от 163 до 300 л.с. Модель имеет базовую заднюю пневматическую подвеску и багажник объемом до 1700 л, но часто разочаровывает сбоями системы бесключевого доступа Keyless Go. В 4-цилиндровых дизелях растягиваются цепи ГРМ и выходят из строя демпферы. Поскольку цепь расположена со стороны коробки передач, процедура ее замены на полноприводных версиях требует сложного демонтажа агрегатов.

Ранее Новини.LIVE писали о трех лучших универсалах для семей с большим багажом. По результатам тестов лидерами сегмента стали немецкие автомобили с электрическими и дизельными двигателями.

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