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Главная Авто Самые выносливые семейные универсалы после 100 000 км пробега

Самые выносливые семейные универсалы после 100 000 км пробега

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2026 13:50
ТОП-5 надежных семейных универсалов после 100 000 км пробега
Audi A4 Avant 2015 года. Фото: infocar.ua

Современный практичный универсал покупают для дальних поездок или ежедневной интенсивной эксплуатации, поэтому высокая надежность узлов является ключевым требованием. Издание Auto Bild провело тесты более 20 моделей, начиная с 2014 года, на дистанции 100 000 км, чтобы определить самые выносливые варианты.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Auto Bild.

Лидеры испытаний

Первое место в рейтинге надежности разделили немецкие модели Audi A4 Avant и Audi A6 Avant. Обе машины получили наивысшую оценку с минимальным количеством замечаний. Модель A4 преодолела испытательный марафон вообще без единой поломки, а у A6 за все время зафиксировали лишь незначительный сбой датчика парковки.

Ничем не уступил и баварский универсал BMW 320d Touring, который получил отличную оценку и занял второе место. Автомобиль уверенно преодолел всю дистанцию без технических проблем, продемонстрировав лишь незначительные мелочи при итоговой разборке кузова.

Надежные альтернативы

На высоких позициях финишировали Ford Focus Turnier с двигателем 2.0 EcoBlue и Hyundai i30 Kombi. Американская модель продемонстрировала образцовую выносливость салона и механических узлов, где во время финального осмотра обнаружили лишь незначительную утечку масла на сальнике. Корейская версия потеряла баллы лишь из-за отсутствия обновления навигации и незакрепленной фары на сервисе, хотя техническая часть отработала безупречно.

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Отличные результаты с высокими оценками также показали Volkswagen Passat Variant, Volvo V90 Cross Country, Skoda Octavia Combi и Mercedes-Benz C-Class. В то же время некоторые популярные автомобили, такие как Ford Mondeo Turnier и Renault Clio Grandtour, оказались в конце списка из-за частых мелких поломок во время длительных поездок.

Рейтинг надежности универсалов

  1. Audi A4 Avant (B9) — 2 штрафных балла (оценка 1)
  2. Audi A6 Avant sport 40 TDI S tronic (C8) — 2 штрафных балла (оценка 1)
  3. BMW 320d Touring (G21) — 3 штрафных балла (оценка 1)
  4. Ford Focus Turnier 2.0 EcoBlue(4-е поколение) — 5 штрафных баллов (оценка 1-)
  5. Hyundai i30 Kombi 1.6 CRDI (GD) — 5 штрафных баллов (оценка 1-)
  6. Audi A6 Avant 2.0 TDI (C7) — 6 штрафных баллов (оценка 1-)
  7. Audi RS 4 Avant (B9) — 8 штрафных баллов (оценка 1-)
  8. Mercedes C 250 d 4Matic T (S 205) — 8 штрафных баллов (оценка 1-)
  9. VW Passat Variant 1.8 TSI (B8) — 8 штрафных баллов (оценка 1-)
  10. Volvo V90 Cross Country — 8 штрафных баллов (оценка 1-)
  11. Skoda Octavia III Combi 2.0 TDI — 9 штрафных баллов (оценка 2+)
  12. Mercedes E 350 CDI T (S 212) — 12 штрафных баллов (оценка 2+)
  13. Mazda6 Kombi Skyactiv-D 175 AWD (3-е поколение) — 12 штрафных баллов (оценка 2+)
  14. Kia ProCeed GT 1.6 T-GDI — 14 штрафных баллов (оценка 2)
  15. Mercedes E 220 d T-Modell (S 213) — 15 штрафных баллов (оценка 2)
  16. Volvo V60 D2 DRIVE (1-е поколение) — 15 штрафных баллов (оценка 2)
  17. Hyundai i40 Kombi blue 1.7 CRDI — 17 штрафных баллов (оценка 2-)
  18. Skoda Fabia III Combi 1.2 TSI — 24 штрафных балла (оценка 3+)
  19. BMW 540i xDrive Touring (G31) — 25 штрафных баллов (оценка 3)
  20. Ford Mondeo Turnier 1.5 EcoBoost (5-е поколение) — 27 штрафных баллов (оценка 3)
  21. Renault Clio IV Grandtour TCe 90 Luxe — 29 штрафных баллов (оценка 3-)

Ранее Новини.LIVE писали о пяти лучших семейных минивэнах с пробегом. Подборка включает универсальные европейские модели с высоким ресурсом двигателей.

Также механики посоветовали, какие семейные кроссоверы стоит покупать, а какие — нет. Они изучили японские кроссоверы и выделили модели, которые лучше всего подходят для долгосрочных инвестиций.

авто Ford BMW Mercedes-Benz автомобиль Audi тестирование Hyundai универсал
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
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