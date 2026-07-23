ТОП-5 надежных семейных универсалов после 100 000 км пробега

Самые выносливые семейные универсалы после 100 000 км пробега
Современный практичный универсал покупают для дальних поездок или ежедневной интенсивной эксплуатации, поэтому высокая надежность узлов является ключевым требованием. Издание Auto Bild провело тесты более 20 моделей, начиная с 2014 года, на дистанции 100 000 км, чтобы определить самые выносливые варианты.
Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Auto Bild.
Лидеры испытаний
Первое место в рейтинге надежности разделили немецкие модели Audi A4 Avant и Audi A6 Avant. Обе машины получили наивысшую оценку с минимальным количеством замечаний. Модель A4 преодолела испытательный марафон вообще без единой поломки, а у A6 за все время зафиксировали лишь незначительный сбой датчика парковки.
Ничем не уступил и баварский универсал BMW 320d Touring, который получил отличную оценку и занял второе место. Автомобиль уверенно преодолел всю дистанцию без технических проблем, продемонстрировав лишь незначительные мелочи при итоговой разборке кузова.
Надежные альтернативы
На высоких позициях финишировали Ford Focus Turnier с двигателем 2.0 EcoBlue и Hyundai i30 Kombi. Американская модель продемонстрировала образцовую выносливость салона и механических узлов, где во время финального осмотра обнаружили лишь незначительную утечку масла на сальнике. Корейская версия потеряла баллы лишь из-за отсутствия обновления навигации и незакрепленной фары на сервисе, хотя техническая часть отработала безупречно.
Отличные результаты с высокими оценками также показали Volkswagen Passat Variant, Volvo V90 Cross Country, Skoda Octavia Combi и Mercedes-Benz C-Class. В то же время некоторые популярные автомобили, такие как Ford Mondeo Turnier и Renault Clio Grandtour, оказались в конце списка из-за частых мелких поломок во время длительных поездок.
Рейтинг надежности универсалов
- Audi A4 Avant (B9) — 2 штрафных балла (оценка 1)
- Audi A6 Avant sport 40 TDI S tronic (C8) — 2 штрафных балла (оценка 1)
- BMW 320d Touring (G21) — 3 штрафных балла (оценка 1)
- Ford Focus Turnier 2.0 EcoBlue(4-е поколение) — 5 штрафных баллов (оценка 1-)
- Hyundai i30 Kombi 1.6 CRDI (GD) — 5 штрафных баллов (оценка 1-)
- Audi A6 Avant 2.0 TDI (C7) — 6 штрафных баллов (оценка 1-)
- Audi RS 4 Avant (B9) — 8 штрафных баллов (оценка 1-)
- Mercedes C 250 d 4Matic T (S 205) — 8 штрафных баллов (оценка 1-)
- VW Passat Variant 1.8 TSI (B8) — 8 штрафных баллов (оценка 1-)
- Volvo V90 Cross Country — 8 штрафных баллов (оценка 1-)
- Skoda Octavia III Combi 2.0 TDI — 9 штрафных баллов (оценка 2+)
- Mercedes E 350 CDI T (S 212) — 12 штрафных баллов (оценка 2+)
- Mazda6 Kombi Skyactiv-D 175 AWD (3-е поколение) — 12 штрафных баллов (оценка 2+)
- Kia ProCeed GT 1.6 T-GDI — 14 штрафных баллов (оценка 2)
- Mercedes E 220 d T-Modell (S 213) — 15 штрафных баллов (оценка 2)
- Volvo V60 D2 DRIVE (1-е поколение) — 15 штрафных баллов (оценка 2)
- Hyundai i40 Kombi blue 1.7 CRDI — 17 штрафных баллов (оценка 2-)
- Skoda Fabia III Combi 1.2 TSI — 24 штрафных балла (оценка 3+)
- BMW 540i xDrive Touring (G31) — 25 штрафных баллов (оценка 3)
- Ford Mondeo Turnier 1.5 EcoBoost (5-е поколение) — 27 штрафных баллов (оценка 3)
- Renault Clio IV Grandtour TCe 90 Luxe — 29 штрафных баллов (оценка 3-)
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