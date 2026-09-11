Самые надежные авто в мире: какие модели пробегают 500 000 км

Toyota Yaris 2015 года. Фото: netcarshow.com

Специалисты по техническому осмотру и страховые компании опубликовали новые данные о надежности подержанных автомобилей. Практический опыт эксплуатации показывает значительную разницу в ресурсе между европейскими и азиатскими брендами. По-настоящему долговечные машины способны преодолевать сотни тысяч километров без серьезных механических поломок. Выбор профессиональных водителей и результаты масштабных опросов четко указывают на бесспорных лидеров рынка.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на L’automobiliste.

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Секрет долговечности

Автомобили японских марок Toyota и Lexus занимают первые места в европейских рейтингах надежности. Опрос, проведенный организациями по защите прав потребителей среди 30 000 европейских автовладельцев, вывел Lexus на лидирующую позицию с оценкой 9,6 из 10 возможных.

Также эксперты отмечают, что хэтчбеки Toyota Yaris способны преодолевать более 500 000 км и двигаться так же уверенно, как и в первый день после покупки. Главная причина такого успеха заключается в отказе от чрезмерно сложных технических решений в пользу простых и проверенных двигателей.

Прагматичный подход к конструированию делает такие модели, как Toyota Yaris и Prius, главным выбором парижских таксистов. Сотрудники автосервисов утверждают, что автомобили для ежедневного пробега в 100 000 км в год выбирают исключительно по критерию долговечности. Высокое качество сборки и приоритет надежности над быстрой прибылью позволяют японским двигателям работать без капитальных ремонтов.

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Проблемы европейцев

Европейские автомобильные концерны существенно уступают азиатским производителям в рейтингах надежности. По данным анализа 10 000 заявок на техническую помощь от страховой компании Leocare, первое место по количеству поломок занимает марка Renault, сразу за которой следует Peugeot. У механиков даже появилась поговорка, что пока есть Renault, у мастерских всегда будет работа.

Концерн Stellantis также переживает сложный период из-за частых механических неисправностей. Среди главных проблем специалисты называют:

дефекты двигателя 1.2 PureTech;

проблемы с кристаллизацией AdBlue;

неисправности подушек безопасности Takata.

На фоне этих повторяющихся сбоев марки Renault, Peugeot и Citroën регулярно оказываются на последних местах в исследованиях качества.

Ранее Новини.LIVE писали, стоит ли покупать премиальный семейный универсал с пробегом по низкой цене. За привлекательной ценой могут скрываться сложные технические узлы, ремонт которых обходится очень дорого.

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