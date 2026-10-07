Вживаний Volkswagen Passat B9: перші слабкі місця та поломки

Volkswagen Passat B9 2024 року. Фото: netcarshow.com

Дев'яте покоління популярної німецької моделі вийшло на ринок наприкінці 2023 року виключно в кузові універсал. Автомобіль побудований на сучасній платформі MQB evo, яку також використовує Skoda Superb четвертого покоління. На вторинному ринку з'являються екземпляри, які вимагають детальної перевірки двигунів та електронних систем. Потенційним покупцям варто знати, що вживані Volkswagen Passat нової генерації вже починають демонструвати перші дитячі хвороби.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Interia Motoryzacja.

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Лінійка двигунів

Базовий 1,5-літровий мотор eTSI на 150 к.с. працює за технологією м'якого гібрида з напругою 48 В. Ранні екземпляри іноді тимчасово відмовляються від запуску та видають помилки системи старт-стоп через збої в програмному забезпеченні або акумуляторі. Потужніші бензинові версії 2.0 TSI на 204 або 265 к.с. належать до оновленого сімейства EA888 і не мають таких дитячих хвороб.

Дизельні модифікації 2.0 TDI розвивають 122, 150 або 193 к.с. Головним слабким місцем цих моторів є ремінь оливної помпи, який працює безпосередньо в мастильній ванні. Деякі власники також помічають підвищене споживання оливи вже через кілька тисяч кілометрів.

Гібрид 1.5 eHybrid із заряджанням від мережі видає 204 або 272 к.с. та вимагає обов'язкової перевірки стану зарядного роз'єму і стабільності процесу відновлення енергії.

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Обслуговування трансмісії

Усі версії цієї серії комплектуються виключно роботизованими коробками передач DSG. Базовий мотор 1.5 eTSI працює із 7-ступеневою коробкою з сухими зчепленнями. Потужніші бензинові та дизельні мотори агрегатуються коробкою з мокрими зчепленнями, яка відрізняється вищим ресурсом.

Для збереження мехатроніка та клапанів системи потрібно міняти оливу в трансмісії кожні 60 000–80 000 км. Наявність забруднень у робочій рідині швидко виводить з ладу найдорожчі елементи коробки передач. Вчасно проведений сервіс коштує у рази дешевше за капітальний ремонт роботизованого вузла.

Електронні збої

Найбільше скарг від перших власників стосується роботи електронних помічників водія. На приладовій панелі можуть одночасно з'являтися помилки систем ACC, Front Assist та розпізнавання знаків через збої камери за лобовим склом.

Мультимедійна система схильна до самовільного перезавантаження екрана та зриву з'єднання зі смартфонами через Apple CarPlay або Android Auto. Також трапляються випадки втрати збережених налаштувань профілю водія, що вимагає повторної синхронізації або оновлення програмного забезпечення.

Нюанси безпеки

Система автоматичного гальмування під час маневрування проявляє надмірну чутливість і може різко зупиняти авто через високу траву чи звичайні паркувальні стовпчики. В ранніх версіях з адаптивною підвіскою DCC Pro трапляються відчутні стуки під час проїзду нерівностей.

Крім того, автомобілі, випущені до 27 травня 2025 року, підпадають під кампанію з відкликання для заміни подушки безпеки керма.

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