Подержанный Volkswagen Passat B9: первые недостатки и поломки

Volkswagen Passat B9 2024 года. Фото: netcarshow.com

Девятое поколение популярной немецкой модели появилось на рынке в конце 2023 года исключительно в кузове универсал. Автомобиль построен на современной платформе MQB evo, которую также использует Skoda Superb четвертого поколения. На вторичном рынке появляются экземпляры, требующие тщательной проверки двигателей и электронных систем. Потенциальным покупателям стоит знать, что подержанные Volkswagen Passat нового поколения уже начинают демонстрировать первые детские болезни.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Interia Motoryzacja.

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Линейка двигателей

Базовый 1,5-литровый двигатель eTSI мощностью 150 л.с. работает по технологии мягкого гибрида с напряжением 48 В. Ранние экземпляры иногда временно отказываются запускаться и выдают ошибки системы старт-стоп из-за сбоев в программном обеспечении или аккумуляторе. Более мощные бензиновые версии 2.0 TSI мощностью 204 или 265 л.с. относятся к обновленному семейству EA888 и не имеют таких детских болезней.

Дизельные модификации 2.0 TDI развивают 122, 150 или 193 л.с. Главным слабым местом этих двигателей является ремень масляного насоса, который работает непосредственно в масляной ванне. Некоторые владельцы также отмечают повышенный расход масла уже через несколько тысяч километров.

Гибрид 1.5 eHybrid с зарядкой от сети развивает 204 или 272 л.с. и требует обязательной проверки состояния зарядного разъема и стабильности процесса рекуперации энергии.

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Обслуживание трансмиссии

Все версии этой серии комплектуются исключительно роботизированными коробками передач DSG. Базовый двигатель 1.5 eTSI работает с 7-ступенчатой коробкой с сухими сцеплениями. Более мощные бензиновые и дизельные двигатели работают с коробкой с мокрыми сцеплениями, которая отличается более высоким ресурсом.

Для сохранения мехатроники и клапанов системы необходимо менять масло в трансмиссии каждые 60 000–80 000 км. Наличие загрязнений в рабочей жидкости быстро выводит из строя самые дорогостоящие элементы коробки передач. Своевременно проведенное техническое обслуживание обходится в разы дешевле, чем капитальный ремонт роботизированного узла.

Электронные сбои

Большинство жалоб от первых владельцев касается работы электронных помощников водителя. На приборной панели могут одновременно появляться ошибки систем ACC, Front Assist и распознавания дорожных знаков из-за сбоев камеры за лобовым стеклом.

Мультимедийная система подвержена самопроизвольной перезагрузке экрана и сбою соединения со смартфонами через Apple CarPlay или Android Auto. Также бывают случаи потери сохраненных настроек профиля водителя, что требует повторной синхронизации или обновления программного обеспечения.

Нюансы безопасности

Система автоматического торможения при маневрировании проявляет чрезмерную чувствительность и может резко останавливать автомобиль из-за высокой травы или обычных парковочных столбиков. В ранних версиях с адаптивной подвеской DCC Pro возникают ощутимые стуки при проезде неровностей.

Кроме того, автомобили, выпущенные до 27 мая 2025 года, подпадают под кампанию по отзыву для замены подушки безопасности рулевого колеса.

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