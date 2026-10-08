Автомеханик с 30-летним стажем назвал худшие подержанные авто

Audi A4 2020 года. Фото: netcarshow.com

Опытный механик и владелец автомастерской NEK Collision Джон Линг назвал ненадежные автомобили, на которые не стоит тратить деньги. Специалист ежедневно сталкивается с различными поломками и точно знает слабые места популярных моделей. По его наблюдениям, европейские автомобили премиум-класса и некоторые популярные пикапы слишком часто требуют дорогостоящего ремонта. Зато отдельные японские, американские и корейские машины демонстрируют образцовую долговечность.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Daily Mail.

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Немецкие риски

Седан Audi A4 по цене от 42 000 долларов механик считает примером проблем европейского премиум-сегмента. Бренды спешат внедрять недоработанные технологии, поэтому уже через 4–6 лет владельцы сталкиваются с поломками компьютеров, модулей и датчиков. Кроме того, у машины специфические подшипники колес и элементы подвески, замена которых обходится очень дорого.

Компактный Volkswagen Jetta, который стоит от 21 995 долларов, сначала едет плавно, но после пробега 130 000 км начинает регулярно ломаться. Производитель использует менее распространённые запчасти, из-за чего их замена обходится на 30–60 % дороже по сравнению с другими марками.

Алюминиевый пикап

Популярный пикап Ford F-150 стоимостью от 38 810 до более 80 000 долларов имеет существенный недостаток в конструкции кузова. В отличие от конкурентов Chevrolet Silverado, Ram и Toyota Tundra, изготовленных из высокопрочной стали, Ford использует алюминиевые детали для снижения веса.

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Алюминий при ударах деформируется совершенно иначе, что делает кузовной ремонт значительно сложнее и дороже. Несмотря на высокие продажи, для жесткой эксплуатации механик советует выбирать стальные альтернативы.

Японский фаворит

Лучшим выбором по надежности специалист называет седан Toyota Camry по цене от 28 700 до 35 000 долларов, особенно в богатых комплектациях с лучшей шумоизоляцией. Японские производители унифицируют детали между моделями и не меняют их кардинально, что делает ремонт значительно дешевле, чем у конкурентов из Honda.

Гибридная установка этой модели предлагает интересный бонус для пассажиров заднего ряда. Тяжелая батарея под сиденьем выступает естественным звукоизоляционным барьером, который прекрасно гасит шум дороги на высокой скорости.

Альтернативные варианты

Среди полноразмерных пикапов Джон Линг отдает предпочтение Ram 1500, который стоит от 42 270 до 89 000 долларов. Несмотря на сложные цепочки поставок американских запчастей, этот пикап практически не требует посещений автосервиса.

Для ограниченного бюджета механик рекомендует корейский седан Kia K4 стоимостью от 21 990 до 29 000 долларов. Начиная с 2010 года бренды Kia и Hyundai существенно улучшили качество сборки, а заводская гарантия на двигатель действует 10 лет или 160 000 км. Собственный Kia Optima 2016 года ежедневно служит самому механику и уже преодолел 160 000 км без серьезных поломок.

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