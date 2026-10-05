Кращі авто з пробігом від 5000 до 30 000 доларів: вибір експерта

Volvo XC90 2020 року. Фото: netcarshow.com

Купівля транспортного засобу з пробігом вимагає ретельного аналізу ресурсу мотора, надійності трансмісії та стану кузова. На українському ринку вживані машини представлені у широкому діапазоні цін, де кожен бюджет має своїх беззаперечних фаворитів. Для щоденних поїздок покупці шукають витривалі автомобілі з адекватною вартістю обслуговування. Досвідчений фахівець з автопідбору визначив найкращі варіанти у цінових категоріях від 5000 до 30 000 доларів.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Youtube-канал "Юра Горячий".

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Бюджетні варіанти

У діапазоні 5000-7000 доларів перше місце займає Skoda Octavia A5 (2004–2013). Модель цінують за практичні кузови ліфтбек та універсал, простий атмосферний мотор 1.6 MPI, який ідеально працює на газу з витратою 11–12 л/100 км, та великий вибір деталей.

Прямим конкурентом виступає Opel Astra H (2004–2014) з чудовою антикорозійною стійкістю, надійними дизелями 1,7 та 1,9 л або бензиновим мотором 1,8 л, а також багатим оснащенням зі шкіряним салоном.

Третім фаворитом є Renault Megane третього покоління (2008–2016) з дизелем 1.5 dCi, який вирізняється найкращим захистом від іржі у цьому класі.

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Для бюджету близько 10 000 доларів відмінно підходить Volkswagen Jetta шостого покоління (2010–2018), випущений після 2015 року. Машина пропонує широку лінійку надійних моторів, зокрема турбовані 1.4 та 1.8 TSI, атмосферний 2,5 л та економічні дизелі 1.6 і 2.0 TDI.

Альтернативою виступає стильна Mazda6 GH (2007–2012) з азартною керованістю та атмосферними ланцюговими двигунами 2 та 2,5 л.

Справжнім ексклюзивом у цьому сегменті залишається Honda Accord восьмого покоління (2008–2015) з якісним салоном та витривалими моторами 2 та 2,4 л.

Вищий клас

Маючи 15 000 доларів, варто звернути увагу на елегантний седан Honda Accord дев'ятого покоління (2012–2017) з мотором 2,4 л та безпроблемним варіатором.

У категорії кросоверів лідирують надійний японський Mazda CX-5 першої генерації (2012–2017) з атмосферниками Skyactiv 2 і 2.5 л та дорестайлінговий Honda CR-V четвертого покоління (2012–2015), де мотор 2,4 л працює разом з класичним автоматом.

У категорії до 20 000 доларів мають чудовий вигляд дизельна Audi A6 C7 (2011–2018) з мотором 2.0 TDI, оновлений кросовер Mazda CX-5 другої генерації (2017–2026) та надзвичайно міцний плагін-гібрид Mitsubishi Outlander третього покоління (2012–2021).

У солідному бюджеті до 30 000 доларів серед легковиків виділяється Toyota Camry 2023 року. Машина чудово тримає ціну на вторинному ринку, пропонує комфортну підвіску та не має слабких місць у конструкції.

Любителям динаміки та високого кліренсу підійде брутальний кросовер Mazda CX-50 2024–2025 років з потужним 2,5-літровим турбомотором.

Справжній преміальний комфорт надають безпечні шведські кросовери Volvo XC60 та XC90 після 2018 року з 2-літровими моторами Т5 чи Т6 на 250–320 к.с. та 8-ступеневим автоматом Aisin.

Раніше Новини.LIVE писали, який двигун долає 500 000 км лише на базовому техобслуговуванні. Цей 2,2-літровий мотор встановлювали на седани Honda Accord у 1990-х роках.

Також читайте про вживані авто з витратою до 6 л/100 км. До добірки увійшли практичні бензинові та дуже ощадливі дизельні машини.