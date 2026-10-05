Лучшие б/у авто по цене от 5000 до 30 000 долларов: выбор эксперта

Volvo XC90 2020 года. Фото: netcarshow.com

Покупка транспортного средства требует тщательного анализа ресурса двигателя, надежности трансмиссии и состояния кузова. На украинском рынке подержанные машины представлены в широком ценовом диапазоне, где для любого бюджета найдутся свои бесспорные фавориты. Для повседневных поездок покупатели ищут надежные автомобили с приемлемой стоимостью обслуживания. Опытный специалист по автоподбору определил лучшие варианты в ценовых категориях от 5000 до 30 000 долларов.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "Юра Горячий".

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Бюджетные варианты

В диапазоне 5000–7000 долларов первое место занимает Skoda Octavia A5 (2004–2013). Модель ценят за практичные кузова лифтбэк и универсал, простой атмосферный двигатель 1,6 MPI, который идеально работает на газе с расходом 11–12 л/100 км, и большой выбор запчастей.

Прямым конкурентом выступает Opel Astra H (2004–2014) с превосходной антикоррозионной стойкостью, надёжными дизелями объемом 1,7 и 1,9 л или бензиновым двигателем объёмом 1,8 л, а также богатым оснащением с кожаным салоном.

Третьим фаворитом является Renault Megane третьего поколения (2008–2016) с дизельным двигателем 1,5 dCi, который отличается лучшей защитой от ржавчины в этом классе.

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Для бюджета около 10 000 долларов отлично подходит Volkswagen Jetta шестого поколения (2010–2018), выпущенный после 2015 года. Автомобиль предлагает широкую линейку надежных двигателей, в частности турбированные 1,4 и 1,8 TSI, атмосферный 2,5 л и экономичные дизели 1,6 и 2,0 TDI.

Альтернативой выступает стильная Mazda6 GH (2007–2012) с увлекательной управляемостью и атмосферными двигателями объемом 2 и 2,5 л.

Настоящим эксклюзивом в этом сегменте остается Honda Accord восьмого поколения (2008–2015) с качественным салоном и выносливыми двигателями объемом 2 и 2,4 л.

Высший класс

Имея 15 000 долларов, стоит обратить внимание на элегантный седан Honda Accord девятого поколения (2012–2017) с двигателем объемом 2,4 л и беспроблемным вариатором.

В категории кроссоверов лидируют надёжная японская Mazda CX-5 первого поколения (2012–2017) с атмосферными двигателями Skyactiv объемом 2 и 2,5 л и дорестайлинговая Honda CR-V четвертого поколения (2012–2015), где двигатель объемом 2,4 л работает в паре с классической автоматической коробкой передач.

В категории до 20 000 долларов отлично смотрятся дизельная Audi A6 C7 (2011–2018) с двигателем 2,0 TDI, обновленный кроссовер Mazda CX-5 второго поколения (2017–2026) и чрезвычайно надежный плагин-гибрид Mitsubishi Outlander третьего поколения (2012–2021).

В солидном ценовом диапазоне до 30 000 долларов среди легковых автомобилей выделяется Toyota Camry 2023 года. Машина отлично держит цену на вторичном рынке, предлагает комфортную подвеску и не имеет слабых мест в конструкции.

Любителям динамики и высокого клиренса подойдет брутальный кроссовер Mazda CX-50 2024–2025 годов с мощным 2,5-литровым турбомотором.

Настоящий премиальный комфорт обеспечивают безопасные шведские кроссоверы Volvo XC60 и XC90 после 2018 года с 2-литровыми двигателями Т5 или Т6 мощностью 250–320 л.с. и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач Aisin.

Ранее Новини.LIVE писали, какой двигатель преодолевает 500 000 км, проходя лишь базовое техническое обслуживание. Этот 2,2-литровый двигатель устанавливали на седаны Honda Accord в 1990-х годах.

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