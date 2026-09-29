ТОП-7 идеальных авто з пробегом: выбор автоэксперта

Acura ZDX 2024 года. Фото: netcarshow.com

Современный рынок подержанных авто предлагает богатый выбор машин, способных удовлетворить любые запросы водителей. Автоэксперт подробно проанализировал популярные автомобили и назвал модели, которые способны справиться с любыми повседневными задачами. В его личный рейтинг вошли универсальные внедорожники, представительские седаны, мощные спорткары и технологичные электромобили. Каждая из названых моделей отличается уникальными инженерными решениями и продуманной комплектацией.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "Юра Горячий".

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Универсальные модели

Volvo XC70 с 2,4-литровым дизелем и полным приводом оказался первым по сбалансированности и высокому качеству материалов салона.

Рамный внедорожник Toyota Land Cruiser 200 в последней версии рестайлинга называют безотказным танком для поездок в горы и на дачу. Его бензиновые и дизельные двигатели легко преодолевают более 350 000 км пробега без проблем, а высокий клиренс и полный привод гарантируют уверенность в любой ситуации.

Спортивное купе Lexus LC500 удовлетворяет потребность в скорости и чистом эмоциональном удовольствии. Автомобиль оснащен 5-литровым атмосферным двигателем с потрясающим звучанием, роскошным интерьером и вневременным дизайном, который привлекает внимание в потоке гораздо сильнее, чем привычные немецкие спорткары.

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Электромобиль Acura ZDX с батареей емкостью 102 кВт·ч гарантирует более 400 км пробега на одном заряде и идеально подходит для ежедневных поездок по городу и пригороду. Кроссовер привлекает агрессивным внешним видом, высоким статусом, качественной внутренней отделкой и сохранением традиций классической автомобильной школы.

Мощность и статус

Представительский седан Jaguar XJ попал в список благодаря безупречной плавности хода, отличной шумоизоляции и аристократическому стилю, недоступному современным технологичным автомобилям.

Колоссальный пикап Ram TRX с 6,2-литровым компрессорным двигателем Hemi мощностью 700 л.с. дарит невероятные ощущения от ускорения, разгоняясь быстрее многих спортивных седанов, несмотря на расход более 30 л/100 км в городе.

Роскошный Land Rover Range Rover 2023–2024 годов сочетает в себе высокий клиренс, практически идеальные материалы отделки салона, отличную устойчивость в поворотах и высочайший уровень комфорта для повседневных поездок.

Ранее Новини.LIVE писали, почему некоторые подержанные автомобили стоят дороже новых. Длительные очереди на новые машины и дефицит популярных версий заставляют покупателей переплачивать за возможность получить желаемую модель немедленно.

Также читайте, стоит ли покупать автомобиль с пробегом 100 000 км. Для оценки реальной надежности транспортного средства важно анализировать условия эксплуатации и регулярность сервисного обслуживания.