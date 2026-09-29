ТОП-7 ідеальних авто з пробігом: вибір автоексперта

Acura ZDX 2024 року. Фото: netcarshow.com

Сучасний вторинний ринок пропонує багатий вибір машин для задоволення будь-яких запитів водіїв. Автоексперт детально проаналізував популярні авто та назвав моделі, які здатні закрити будь-які щоденні завдання. До його персонального рейтингу увійшли універсальні позашляховики, представницькі седани, потужні спорткари та технологічні електрокари. Кожен з названих екземплярів вирізняється унікальними інженерними рішеннями та продуманим оснащенням.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Youtube-канал "Юра Горячий".

Реклама

Універсальні моделі

Volvo XC70 з 2,4-літровим дизелем та повним приводом виявився першим за збалансованість та високу якість матеріалів салону.

Рамний позашляховик Toyota Land Cruiser 200 в останньому рестайлінгу називають безвідмовним танком для поїздок у гори та на дачу. Його бензинові та дизельні мотори легко долають понад 350 000 км пробігу без зауважень, а високий кліренс і повний привід гарантують впевненість у будь-якій ситуації.

Спортивне купе Lexus LC500 закриває потребу у швидкості та чистому емоційному задоволенні. Автомобіль оснащено 5-літровим атмосферним мотором з дивовижним звучанням, розкішним інтер'єром та позачасовим дизайном, який привертає увагу в потоці значно сильніше за звичні німецькі спорткари.

Читайте також:

Електромобіль Acura ZDX з батареєю місткістю 102 кВт-год гарантує понад 400 км пробігу на одному заряді та ідеально підходить для щоденних поїздок по місту й передмістю. Кросовер приваблює агресивним виглядом, високим статусом, якісним внутрішнім оздобленням та збереженням класичної автомобільної школи.

Потужність і статус

Представницький седан Jaguar XJ потрапив до списку за бездоганну плавність ходу, відмінну шумоізоляцію та аристократичний стиль, який недоступний сучасним технологічним авто.

Колосальний пікап Ram TRX з 6,2-літровим компресорним двигуном Hemi на 700 к.с. дарує неймовірні відчуття від прискорення, розганяючись швидше за багатьох спортивних седанів попри споживання понад 30 л/100 км у місті.

Розкішний Land Rover Range Rover 2023-2024 років поєднує високий кліренс, практично ідеальні матеріали салону, відмінну стійкість у поворотах та найвищий рівень комфорту для щоденних поїздок.

Раніше Новини.LIVE писали, чому деякі вживані автомобілі коштують дорожче нових. Тривалі черги на нові машини та дефіцит популярних версій змушують покупців переплачувати за можливість отримати бажану модель негайно.

Також читайте, чи варто купувати автомобіль з пробігом 100 000 км. Для оцінки реальної надійності транспортного засобу важливо аналізувати умови експлуатації та регулярність сервісного обслуговування.