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Главная Авто Дешевые и экономичные: подержанные авто с расходом до 6 л/100 км

Дешевые и экономичные: подержанные авто с расходом до 6 л/100 км

Ua ru
28 сентября 2026 08:30
Подержанные авто с расходом от 4 л/100 км: обзор вариантов в Украине
Seat Ibiza 2013 года. Фото: netcarshow.com

Покупка бюджетного автомобиля с пробегом часто становится отличным решением для ежедневных поездок по городу. Умеренный расход топлива позволяет существенно сократить ежемесячные траты на эксплуатацию. На украинском вторичном рынке в ценовом сегменте до 7000 долларов можно найти ряд компактных моделей 2009–2015 годов выпуска. В подборку вошли практичные бензиновые и очень экономичные дизельные автомобили.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на The Page.

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Бензиновые автомобили

Японский хэтчбек Mitsubishi Colt 2009–2012 годов с 1,3-литровым атмосферным двигателем расходует в среднем около 5,5–6,3 л/100 км. Для беспроблемной езды лучше выбирать версии с механической коробкой передач. Городской компакт Suzuki Splash 2010–2014 годов с двигателем 1,2 предлагает расход бензина на уровне 5,2–6 л/100 км. В свою очередь, Nissan Micra K13 2011–2015 годов с 3-цилиндровым 1,2-литровым двигателем расходует 5,3–6 л/100 км.

Все три бензиновые машины имеют скромные габариты и прекрасно подходят для маневрирования в плотном городском потоке. Атмосферная конструкция двигателей гарантирует относительную простоту в обслуживании. Специалисты советуют отдавать предпочтение именно механическим коробкам передач, ведь роботизированные коробки требуют дорогостоящей диагностики перед покупкой.

Дизельные варианты

Экономичный Seat Ibiza 2010–2013 годов с 1,2-литровым дизелем TDI демонстрирует высокую экономичность на уровне 4–4,7 л/100 км. 3-цилиндровый двигатель идеально подходит для водителей с большим годовым пробегом. Французский хэтчбек Peugeot 208 2012–2015 годов с дизельным двигателем 1,4 HDi расходует 4–4,8 л/100 км, что делает его одним из самых выгодных вариантов в классе.

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Покупка дизельного автомобиля требует тщательной проверки состояния топливной системы и турбины. Техническое состояние конкретного экземпляра остается важнее незначительной разницы в расходе топлива. Один дорогостоящий ремонт запущенного двигателя легко перекроет всю потенциальную экономию на заправке.

Ранее Новини.LIVE писали о том, как водителю правильно рассчитать расход топлива. Точный математический расчет позволяет узнать истинный аппетит двигателя на бензине, дизеле или газе.

Также читайте, как давление в шинах автомобиля влияет на расход топлива. Изменение давления даже на несколько атмосфер способно существенно изменить поведение машины на дороге.

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Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба

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