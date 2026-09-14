Увеличение расхода топлива осенью: как снизить аппетит авто

Автомобиль на лесной дороге. Фото: magnific.com

Многие водители замечают, что бак с топливом опустошается значительно быстрее, чем летом. Действительно, осенью автомобили начинают потреблять больше бензина и дизельного топлива из-за воздействия физических факторов. Похолодание существенно меняет условия эксплуатации и заставляет двигатель работать с повышенной нагрузкой.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Avtopilot.

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Прогрев и сопротивление

Пока силовой агрегат не достигнет рабочей температуры, бортовой компьютер подает обогащенную топливную смесь. Моторное масло на холоде остается вязким и создает дополнительное внутреннее трение в двигателе. Летом этот период длится считанные минуты, но осенью прогрев затягивается и занимает большую часть каждой короткой поездки. Чтобы сэкономить топливо, эксперты советуют объединять несколько коротких поездок в одну, ведь прогретый двигатель потребляет значительно меньше бензина.

Второй физической причиной является именно холодный воздух, который значительно плотнее теплого. Он оказывает большее аэродинамическое сопротивление кузову при движении на скорости. Двигателю приходится тратить больше энергии и сжигать дополнительное топливо, чтобы проталкивать автомобиль сквозь более густой осенний поток.

Колеса и приборы

Третья причина заключается в естественном падении давления в шинах по мере понижения температуры окружающей среды. Воздух в колесах сжимается, а недостаточно накачанные шины создают большее сопротивление качению. Из-за этого двигатель вынужден прилагать больше усилий для разгона, что сразу повышает расход топлива. Чтобы контролировать аппетит автомобиля, следует регулярно проверять давление в шинах манометром и подкачивать их до заводских норм.

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Четвертым фактором становится активное использование электрических систем. Осенью водители чаще включают подогрев сидений, фары, подогрев стекол и обогреватель салона. Эта дополнительная нагрузка заставляет генератор отбирать больше мощности у двигателя. Двигатель компенсирует расход энергии за счет топлива, поэтому отключение ненужных электроприборов поможет сэкономить.

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