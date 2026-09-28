Авто з пробігом, які споживають від 4 л/100 км: огляд варіантів в Україні

Seat Ibiza 2013 року. Фото: netcarshow.com

Купівля бюджетного автомобіля з пробігом часто стає чудовим рішенням для щоденних поїздок містом. Помірна витрата палива дозволяє суттєво зменшити щомісячні кошти на експлуатацію. На українському вторинному ринку в ціновому сегменті до 7000 доларів можна знайти низку компактних моделей 2009-2015 років випуску. До добірки увійшли практичні бензинові та дуже ощадливі дизельні машини.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на The Page.

Реклама

Бензинові авто

Японський хетчбек Mitsubishi Colt 2009-2012 років з 1,3-літровим атмосферним мотором споживає в середньому близько 5,5-6,3 л/100 км. Для безпроблемної їзди краще вибирати версії з механічною коробкою передач. Міський компакт Suzuki Splash 2010-2014 років з двигуном 1.2 пропонує витрату бензину на рівні 5,2-6 л/100 км. Своєю чергою, Nissan Micra K13 2011-2015 років з 3-циліндровим 1,2-літровим мотором споживає 5,3-6 л/100 км.

Усі три бензинові машини мають скромні габарити та чудово підходять для маневрування у щільному міському потоці. Атмосферна конструкція моторів гарантує відносну простоту в обслуговуванні. Фахівці радять надавати перевагу саме механічним трансмісіям, адже роботизовані коробки потребують дорогої діагностики перед купівлею.

Дизельні варіанти

Економічний Seat Ibiza 2010-2013 років з 1,2-літровим дизелем TDI демонструє високу ощадливість на рівні 4-4,7 л/100 км. 3-циліндровий мотор ідеально підходить для водіїв з великими річними пробігами. Французький хетчбек Peugeot 208 2012-2015 років з дизельним мотором 1.4 HDi витрачає 4-4,8 л/100 км, що робить його одним з найвигідніших варіантів у класі.

Читайте також:

Купівля дизельного автомобіля вимагає ретельної перевірки стану паливної системи та турбіни. Технічний стан конкретного екземпляра залишається важливішим за незначну різницю у витраті пального. Один дорогий ремонт занедбаного мотора легко перекриє всю потенційну економію на заправці.

Раніше Новини.LIVE писали, як водію правильно розрахувати витрати пального. Точний математичний розрахунок дає змогу дізнатися справжній апетит мотора на бензині, дизелі чи газі.

Також читайте, як тиск у шинах автомобіля впливає на витрату пального. Зміна тиску навіть на кілька атмосфер здатна суттєво змінити поведінку машини на дорозі.