Як визначити реальну витрату пального авто: простий метод

Показники витрати палива. Фото: blog.suzukiauto.co.za

Паспортні дані авто часто відрізняються від реальних показників через ідеальні умови заводських лабораторних тестів. У щоденній експлуатації реальні витрати палива суттєво зростають через міські затори, роботу клімат-контролю та агресивний стиль їзди. Бортовий комп'ютер нерідко дає похибку, тому самостійний контроль споживання допомагає автовласникам вчасно помічати технічні несправності. Точний математичний розрахунок дає змогу дізнатися справжній апетит мотора на бензині, дизелі чи газі.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Vidi.

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Замір пального

Для точного підрахунку використовують метод заправки до повного бака. Слід заправити автомобіль на АЗС до відсікання пістолета та одразу скинути добовий пробіг одометра на нуль. Після цього потрібно проїхати у звичному режимі відстань 200–300 км та знову завітати на таку ж заправку.

Кількість літрів у новому чеку покаже точне споживання пального на пройденому відрізку дороги. Формула розрахунку виглядає максимально просто: кількість витрачених літрів ділять на кілометри пробігу та множать на 100. Наприклад, якщо авто проїхало 560 км і прийняло 42 л пального, то середня витрата становить 7,5 л/100 км.

Фактори перевитрати

Компактні машини в середньому споживають 5–7 л/100 км, а кросовери спалюють близько 8–11 л/100 км. Дизельні мотори зазвичай економніші на 20–30%, а гібридні установки в місті витрачають 3,5–5 л/100 км. Автомобілі з ГБО витрачають на 15–20% більше газу через його нижчу енергомісткість порівняно з бензином.

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Раптова перевитрата пального зазвичай вказує на забруднення форсунок, несправність лямбда-зонда або низький тиск у шинах.

Для зменшення апетиту машини варто регулярно проходити технічне обслуговування, уникати різких прискорень та утримувати крейсерську швидкість на трасі близько 90 км/год.

Раніше Новини.LIVE писали, чому восени автомобіль витрачає більше пального. Похолодання суттєво змінює умови експлуатації та змушує мотор працювати з підвищеним навантаженням.

Також читайте, на якій швидкості витрати палива в авто зростають на 25%. Розуміння фізичних процесів допомагає водіям ефективніше використовувати кожен літр бензину під час тривалих поїздок.