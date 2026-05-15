Авто На цій швидкості витрати палива в авто зростають на 25%

Дата публікації: 15 травня 2026 06:00
Автомобіль на швидкості. Фото: dubicars.com

Вартість пального залишається однією з найбільших статей витрат на утримання автомобіля у 2026 році. Раціональне водіння дозволяє суттєво зменшити ці цифри без складних технічних маніпуляцій. Розуміння фізичних процесів допомагає водіям ефективніше використовувати кожен літр бензину під час тривалих поїздок.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

Оптимальний режим

Дані досліджень вказують на те, що середньорозмірний бензиновий автомобіль демонструє найвищу ефективність на швидкості близько 90 км/год. Саме в цьому діапазоні баланс між роботою двигуна та опором повітря є найбільш вигідним для власника. Позаяк більшість обмежень швидкості на звичайних дорогах орієнтовані на подібні показники, дотримання правил сприяє суттєвій економії коштів.

Проте ситуація кардинально змінюється при виїзді на швидкісні магістралі. Коли спідометр показує 120 км/год, витрати пального зростають на 25% порівняно зі спокійнішим темпом у 72 км/год. Це означає, що замість економних 5,5 л/100 км двигун починає споживати понад 7,3 л/100 км, що відчутно б’є по бюджету при регулярних поїздках.

Закони фізики

Головною причиною такого стрибка апетиту двигуна є аеродинамічний опір. Навіть найсучасніші обтічні кузови не здатні скасувати базові принципи механіки, де опір повітря зростає пропорційно квадрату швидкості. Це змушує силовий агрегат витрачати значно більше енергії на подолання невидимої перешкоди, яка стає щільнішою з кожним додатковим кілометром.

Читайте також:

Математично це виглядає так: при збільшенні швидкості з 72 км/год до 120 км/год темп зростає у 1,7 раза. Швидкість у формулі опору підноситься до квадрата, опір повітря для автомобіля стає приблизно у 2,8 раза вищим. Саме на подолання цього колосального тиску і витрачаються додаткові літри пального, які могли б залишитися в баку.

Раніше Новини.LIVE писали, коли круїз-контроль зменшує витрату палива авто. Вплив системи на паливну економічність залежить від типу пристрою та реальних умов руху.

Також механіки підрахували, як тиск у шинах авто впливає на витрату палива. Правильний рівень повітря в колесах гарантує не лише економію, а й стабільну керованість та безпеку на дорозі в будь-яку погоду.

Ігор Саджа - Редактор, провідний експерт "Авто"
Ігор Саджа
