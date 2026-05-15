На этой скорости расход топлива в авто возрастает на 25%.

Стоимость топлива остается одной из крупнейших статей расходов на содержание автомобиля в 2026 году. Рациональное вождение позволяет существенно уменьшить эти цифры без сложных технических манипуляций. Понимание физических процессов помогает водителям эффективнее использовать каждый литр бензина во время длительных поездок.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

Оптимальный режим

Данные исследований указывают на то, что среднеразмерный бензиновый автомобиль демонстрирует наивысшую эффективность на скорости около 90 км/ч. Именно в этом диапазоне баланс между работой двигателя и сопротивлением воздуха является наиболее выгодным для владельца. Так как большинство ограничений скорости на обычных дорогах ориентированы на подобные показатели, соблюдение правил способствует существенной экономии средств.

Однако ситуация кардинально меняется при выезде на скоростные магистрали. Когда спидометр показывает 120 км/ч, расход топлива возрастает на 25% по сравнению со спокойным темпом в 72 км/ч. Это означает, что вместо экономных 5,5 л/100 км двигатель начинает потреблять более 7,3 л/100 км, что ощутимо бьет по бюджету при регулярных поездках.

Законы физики

Главной причиной такого скачка аппетита двигателя является аэродинамическое сопротивление. Даже самые современные обтекаемые кузова не способны отменить базовые принципы механики, где сопротивление воздуха растет пропорционально квадрату скорости. Это заставляет силовой агрегат тратить значительно больше энергии на преодоление невидимой преграды, которая становится плотнее с каждым дополнительным километром.

Математически это выглядит так: при увеличении скорости с 72 км/ч до 120 км/ч темп возрастает в 1,7 раза. Скорость в формуле сопротивления возносится в квадрат, сопротивление воздуха для автомобиля становится примерно в 2,8 раза выше. Именно на преодоление этого колоссального давления и тратятся дополнительные литры топлива, которые могли бы остаться в баке.

