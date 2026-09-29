Мотор без поломок: какой двигатель авто способен пройти 500 000 км

Двигатель Honda F22A. Фото: Bring a Trailer

Японские инженеры создали немало легендарных силовых агрегатов с колоссальным запасом прочности. Автомеханики утверждают, что атмосферные бензиновые двигатели серии F22A от Honda способны легко преодолевать отметку в 500 000 км пробега. Этот 2,2-литровый мотор устанавливали на седаны Accord в 1990-х годах. Для его бесперебойной работы требуется лишь базовое обслуживание, однако существует одна критическая деталь, игнорирование которой быстро выведет агрегат из строя.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Top Speed.

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Главная деталь

Единственным слабым звеном этого сверхнадежного двигателя остается ремень ГРМ. Конструкция Honda F22A относится к интерферентному типу, где поршни и клапаны работают в одном пространстве. В случае обрыва ремня поршень немедленно ударяет по открытым клапанам, что приводит к деформации деталей, повреждению головки блока цилиндров и полному выходу мотора из строя.

Специалисты рекомендуют не рисковать и заменять ремень ГРМ каждые 96 000 км пробега. Игнорирование этой процедуры превращает надежный двигатель в непригодный для ремонта металлолом. Остальные узлы силового агрегата прощают водителям небольшие задержки с заменой масла или легкий перегрев.

Простая конструкция

Секрет долговечности агрегата заключается в консервативных инженерных решениях и отсутствии сложных систем. Алюминиевый блок цилиндров, один распределительный вал и умеренная мощность от 125 до 150 л.с. обеспечивают минимальную нагрузку на внутренние детали. Двигатель разработан с большим запасом прочности, поэтому его подшипники и поршневые кольца изнашиваются очень медленно.

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Современные турбодвигатели значительно превосходят старый Honda F22A по мощности и экологичности. Однако высокое давление, прямой впрыск и наличие турбины значительно сокращают предельный ресурс современных машин. Простой японский атмосферный мотор до сих пор остается примером инженерной сдержанности и высочайшей надежности.

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