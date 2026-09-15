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Главная Авто Как дешевый масляный фильтр выводит из строя двигатель авто

Как дешевый масляный фильтр выводит из строя двигатель авто

Ua ru
15 сентября 2026 06:00
Чем опасны дешевые масляные фильтры для автомобильного двигателя
Масляный фильтр. Фото: oilordering.com

Регулярное техническое обслуживание автомобиля требует своевременной замены всех рабочих жидкостей и расходных материалов. При каждой замене моторного масла качественный масляный фильтр защищает силовой агрегат от износа. Он задерживает мелкие металлические стружки, грязь и продукты сгорания топлива. Однако покупка самых дешевых расходных материалов от неизвестных производителей грозит владельцу серьезными поломками и дорогостоящим ремонтом.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Jalopnik.

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Фильтрующий материал

Внешне дешевые и дорогие детали выглядят одинаково и представляют собой металлический цилиндр с отверстиями. Однако внутри существенно различаются тип материала, прочность корпусных деталей и конструкция клапанов. В самых дешевых изделиях используется бумажный элемент из целлюлозы, который быстро размокает, забивается и пропускает мелкие частицы грязи размером от 0,02 мм. Это приводит к постоянному абразивному износу поршневых колец и стенок цилиндров.

В премиальных деталях используется синтетический или микростеклянный фильтрующий элемент с эффективностью задержания примесей до 99%. Они значительно лучше пропускают жидкость, выдерживают высокое давление и не разрушаются под воздействием высоких температур. Качественный материал гарантирует стабильную подачу очищенного масла ко всем движущимся деталям в течение всего межсервисного пробега.

Последствия экономии

Огромное значение имеют противодренажный и пропускной клапаны. В дешевых фильтрах противодренажный клапан изготавливают из обычной резины, которая быстро твердеет и выпускает масло обратно в поддон. Из-за этого при каждом холодном запуске двигатель работает несколько секунд в условиях нехватки масла. Пропускной пластиковый клапан в дешевых деталях нередко заклинивает или протекает, направляя грязное масло с металлической стружкой прямо к подшипникам коленчатого вала.

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Низкое качество сборки дешевого фильтра часто приводит к разрушению его тонкого корпуса, повреждению уплотнителей и внезапной утечке всего масла во время движения. Полная потеря рабочей жидкости приводит к быстрому перегреву двигателя, заклиниванию поршневой группы и вынуждает проводить капитальный ремонт.

В то же время проверенные бренды Bosch, Denso, Mobil 1 и K&N используют прочную сталь, силиконовые уплотнители и надежные стальные пружины для защиты двигателя.

Ранее Новини.LIVE писали, почему небольшой пробег автомобиля не избавляет от необходимости замены моторного масла. Качественное масло постепенно теряет свои защитные свойства даже в машине, которая месяцами стоит в гараже.

Также читайте, когда требуется промывка двигателя автомобиля перед заменой масла. Правильное использование специальных средств растворяет шлам и безопасно выводит его вместе с отработанной жидкостью.

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Игорь Саджа - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Игорь Саджа

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