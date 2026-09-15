Чим небезпечні дешеві масляні фільтри для двигуна авто

Масляний фільтр. Фото: oilordering.com

Регулярне технічне обслуговування автомобіля вимагає вчасної заміни всіх робочих рідин та витратних матеріалів. Під час кожної заміни моторного мастила якісний масляний фільтр захищає силовий агрегат від зносу. Він затримує дрібні металеві стружки, бруд та продукти згоряння пального. Проте купівля найдешевших витратників від невідомих виробників загрожує власнику важкими поломками та дорогим ремонтом.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Jalopnik.

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Фільтрувальний матеріал

Зовні дешеві та дорогі деталі виглядають однаково та мають вигляд металевого циліндра з отворами. Проте всередині суттєво відрізняються тип матеріалу, міцність корпусних деталей та конструкція клапанів. Найдешевші вироби використовують паперовий елемент з целюлози, який швидко розмокає, забивається та пропускає дрібні частки бруду розміром від 0,02 мм. Це викликає постійне абразивне зношування поршневих кілець та стінок циліндрів.

Преміальні деталі отримують синтетичний або мікроскляний фільтрувальний елемент з ефективністю затримання домішок до 99%. Вони пропускають рідину значно краще, витримують високий тиск та не руйнуються під дією високих температур. Якісний матеріал гарантує стабільну подачу очищеного мастила до всіх рухомих деталей протягом усього терміну міжсервісного пробігу.

Наслідки економії

Величезне значення мають протидренажний та перепускний клапани. У дешевих фільтрах протидренажний клапан роблять зі звичайної гуми, яка швидко дубіє та випускає мастило назад у піддон. Через це під час кожного холодного пуску мотор працює кілька секунд в умовах масляного голодування. Перепускний пластиковий клапан у дешевих деталях нерідко клинить або протікає, посилаючи брудне мастило з металевою стружкою прямо до підшипників колінчастого вала.

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Низька якість збірки дешевого фільтра часто призводить до руйнування його тонкого корпусу, пошкодження ущільнювачів та раптового витікання всієї оливи під час руху. Повна втрата робочої рідини спричиняє швидкий перегрів мотора, заклинювання поршневої групи та провокує капітальний ремонт.

Натомість перевірені бренди Bosch, Denso, Mobil 1 та K&N використовують міцну сталь, силіконові ущільнювачі та надійні сталеві пружини для захисту двигуна.

Раніше Новини.LIVE писали, чому малий пробіг авто не рятує від заміни моторної оливи. Якісне мастило поступово втрачає свої захисні властивості навіть у машині, яка місяцями стоїть у гаражі.

Також читайте, коли потрібне промивання двигуна авто перед заміною оливи. Правильне використання спеціальних засобів розчиняє шлам та безпечно виводить його разом з відпрацьованою рідиною.