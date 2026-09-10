Як часто міняти моторну оливу в авто з малим пробігом

Перевірка рівня моторної оливи. Фото: magnific.com

Більшість автовласників звикли орієнтуватися виключно на пробіг під час планового технічного обслуговування. Проте часовий інтервал має не менш важливе значення для збереження ресурсу силового агрегату. Якісна моторна олива поступово втрачає свої захисні властивості навіть у машині, яка місяцями стоїть у гаражі. Саме тому експерти наполягають на обов'язковому оновленні технічних рідин щонайменше раз на рік.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

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Причини деградації

Головною причиною старіння оливного складу є деградація спеціальних хімічних присадок. Вони відповідають за захист деталей від зносу, запобігають корозії та протидіють утворенню шламу. Після відкриття каністри або заливання у двигун рідина контактує з киснем, пилом та вологою. У результаті хімічні компоненти поступово розшаровуються й втрачають ефективність.

Звичайний конденсат та перепади температур усередині мотора прискорюють окиснення. Мінеральні варіанти деградують значно швидше за синтетичні через менш стабільну молекулярну структуру. За тривалого застою присадки відокремлюються, а сама рідина змінює колір на темно-коричневий або молочний, набуваючи неприємного запаху.

Ознаки зносу

Визначити непридатність рідини у двигуні можна за допомогою звичайного масляного щупа. Свіжий матеріал має прозорий бурштиновий відтінок, тоді як зношений стає темно-коричневим чи чорним. Також варто зважати на термін придатності, вказаний виробником на упаковці. Зберігати відкриті залишки рекомендують у сухому, темному та прохолодному місці.

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Робота силового агрегату на старій рідині швидко призводить до неприємних наслідків. Вона втрачає необхідну в'язкість і більше не здатна утримувати захисну плівку на металевих поверхнях. Внутрішні компоненти починають тертися один об одного, що викликає швидке зношування і загрожує дорогою перебіркою мотора.

Раніше Новини.LIVE писали, як швидко заклинить двигун авто через низький рівень оливи. Неуважність у цьому питанні може перетворити робочий мотор на купу брухту за лічені хвилини.

Також читайте, коли потрібне промивання двигуна авто перед заміною оливи. Правильне використання спеціальних засобів розчиняє шлам та безпечно виводить його разом з відпрацьованою рідиною.