Промивка двигуна авто перед заміною оливи: коли це необхідно

Промивання двигуна. Фото: ab-marineservice.com

Чистота внутрішніх каналів силового агрегату безпосередньо впливає на його надійність та безперебійну роботу. З часом будь-яке мастило окиснюється, залишаючи на деталях ГРМ та стінках смолисті відкладення. Планова заміна моторної оливи дозволяє освіжити систему, проте у разі сильного забруднення потрібне додаткове очищення. Правильне використання спеціальних засобів розчиняє шлам та безпечно виводить його разом з відпрацьованою рідиною.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Vidi.

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Потреба очищення

Промивка мотора стає обов'язковою під час купівлі вживаного автомобіля з невідомою історією обслуговування. Також процедура потрібна при зміні марки або в'язкості мастила для запобігання конфлікту різних хімічних компонентів. Якщо власник суттєво перевищив інтервал заміни та рідина перетворилася на густу масу, без очищення не обійтися.

За наявності чорного нальоту під оливозаливною горловиною або при швидкому потемнінні свіжого матеріалу система також вимагає уваги.

Новому автомобілю з салону або машині з регулярним сервісом кожні 7000 км така процедура не потрібна.

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Основні методи

Засоби для очищення поділяють на промивальні оливи, швидкі концентрати та м'які присадки тривалої дії. Промивальна олива заливається на 15–20 хвилин роботи на холостому ході та є найбезпечнішим варіантом. М'які присадки додають за 200–500 км до візиту на сервіс, що дозволяє розчиняти відкладення максимально делікатно.

Агресивні хімічні концентрати п'ятихвилинки діють швидко, але можуть пошкодити гумові сальники та ущільнювачі. У занедбаних моторах їдка хімія відшаровує нагар великими шматками, які моментально забивають сітку масляної помпи. Це провокує оливне голодування та прискорений знос вкладишів.

Турбовані мотори

Власникам автомобілів з турбонаддувом слід проявляти особливу обережність при виборі промивальних засобів. Підшипники турбіни працюють на високих обертах і вимагають безперервної подачі чистого мастильного матеріалу. Будь-яке забивання каналів відшарованим шламом призводить до заклинювання турбокомпресора за лічені секунди.

Для турбованих систем протипоказані агресивні складники швидкої дії. Безпечніше використовувати м'які присадки або просто скоротити інтервал заміни якісного продукту до 5000 км.

Після використання будь-якого промивального засобу заміна масляного фільтра є суворо обов'язковою.

Раніше Новини.LIVE писали, коли та як потрібно мити двигун автомобіля. Правильний підхід передбачає захист вразливих вузлів та використання спеціальних засобів.

Також читайте, як зіпсувати двигун автомобіля неправильною мийкою. Часто водії не звертають уваги, що під капотом є багато елементів, для яких прямий контакт з водою може виявитися шкідливим.