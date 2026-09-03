Як правильно помити двигун авто без шкоди:правила безпеки та вибір хімії

Мийка двигуна. Фото: drive.com.au

Бруд під капотом автомобіля здатний погіршувати тепловіддачу та прискорювати знос деталей. Проте необдумана мийка двигуна може призвести до короткого замикання та дорогого ремонту. Процедуру слід проводити лише за наявності реальної потреби, наприклад після зимового сезону. Правильний підхід передбачає захист вразливих вузлів та використання спеціальних засобів.

Про це АвтоСвіту розповів начальник департаменту сервісу Укравто Груп Олександр Чаленко, повідомляють Новини.LIVE.

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Підготовка мотора

Перед початком процедури потрібно обов'язково знеструмити бортову мережу та зняти мінусову клему акумулятора. Силовому агрегату дають охолонути до температури 30–40 °C, щоб запобігти деформації головки блоку циліндрів від перепаду температур. Генератор, датчики та відкриті електричні роз'єми закривають поліетиленом або фольгою.

Для роботи готують рукавички, респіратор, пензлі різного розміру та чисті паперові рушники. Використання апаратів високого тиску суворо заборонено через ризик зриву кріплень та вимивання мастила з підшипників. Потужний струмінь води легко заганяє вологу всередину герметичних блоків.

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Вибір хімії

Звичайна побутова хімія чи активна піна для кузова не підходять для очищення моторного відсіку. Спеціальні автозасоби на водній або нафтовій основі ефективно розщеплюють оливні відкладення та не окиснюють контакти. На ринку доступні концентрати, спреї та готові до використання рідини.

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Слід відмовитися від популярного застосування складів типу WD-40 для очищення деталей. Мінеральні оливи у складі цього засобу залишають липку плівку після висихання. Цей шар починає активно притягувати новий пил та бруд, погіршуючи стан моторного відсіку.

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Раніше Новини.LIVE писали, як захистити від бруду двигун автомобіля. Чистота під капотом дозволяє легко помітити протікання технічних рідин та своєчасно реагувати на інші проблеми.

Також названі чотири ознаки того, що двигун скоро вийде з ладу. Перед серйозною поломкою автомобіль зазвичай подає характерні сигнали.