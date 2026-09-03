Как правильно помыть двигатель автомобиля, не нанеся ему вреда: правила безопасности и выбор моющих средств

Мойка двигателя. Фото: drive.com.au

Грязь под капотом автомобиля может ухудшать теплоотдачу и ускорять износ деталей. Однако необдуманная мойка двигателя может привести к короткому замыканию и дорогостоящему ремонту. Процедуру следует проводить только при наличии реальной необходимости, например после зимнего сезона. Правильный подход предполагает защиту уязвимых узлов и использование специальных средств.

Об этом АвтоСвиту рассказал начальник департамента сервиса Укравто Груп Александр Чаленко, сообщают Новини.LIVE.

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Подготовка двигателя

Перед началом процедуры необходимо обязательно обесточить бортовую сеть и отсоединить минусовую клемму аккумулятора. Силовому агрегату дают остыть до температуры 30–40 °C, чтобы предотвратить деформацию головки блока цилиндров из-за перепада температур. Генератор, датчики и открытые электрические разъемы закрывают полиэтиленом или фольгой.

Для работы готовят перчатки, респиратор, кисти разного размера и чистые бумажные полотенца. Использование аппаратов высокого давления строго запрещено из-за риска срыва креплений и вымывания смазки из подшипников. Мощная струя воды легко загоняет влагу внутрь герметичных блоков.

Выбор чистящих средств

Обычная бытовая химия или активная пена для кузова не подходят для очистки моторного отсека. Специальные автохимикаты на водной или нефтяной основе эффективно расщепляют масляные отложения и не окисляют контакты. На рынке доступны концентраты, спреи и готовые к использованию жидкости.

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Следует отказаться от популярного использования средств типа WD-40 для очистки деталей. Минеральные масла в составе этого средства оставляют липкую пленку после высыхания. Этот слой начинает активно притягивать новую пыль и грязь, ухудшая состояние моторного отсека.

Ранее Новини.LIVE писали о том, как защитить двигатель автомобиля от грязи. Чистота под капотом позволяет легко заметить утечки технических жидкостей и своевременно реагировать на другие проблемы.

Также названы четыре признака того, что двигатель скоро выйдет из строя. Перед серьезной поломкой автомобиль обычно подаёт характерные сигналы.