Как часто менять моторное масло в авто с небольшим пробегом

Проверка уровня моторного масла. Фото: magnific.com

Большинство автовладельцев привыкли ориентироваться исключительно на пробег при плановом техническом обслуживании. Однако временной интервал имеет не менее важное значение для сохранения ресурса силового агрегата. Качественное моторное масло постепенно теряет свои защитные свойства даже в автомобиле, который месяцами стоит в гараже. Именно поэтому эксперты настаивают на обязательном обновлении технических жидкостей не реже одного раза в год.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

Реклама

Причины деградации

Главной причиной старения масла является деградация специальных химических присадок. Они отвечают за защиту деталей от износа, предотвращают коррозию и противодействуют образованию шлама. После открытия канистры или заливки в двигатель жидкость вступает в контакт с кислородом, пылью и влагой. В результате химические компоненты постепенно расслаиваются и теряют эффективность.

Обычный конденсат и перепады температур внутри двигателя ускоряют окисление. Минеральные варианты деградируют значительно быстрее синтетических из-за менее стабильной молекулярной структуры. При длительном простоях присадки отделяются, а сама жидкость меняет цвет на темно-коричневый или молочный, приобретая неприятный запах.

Признаки износа

Определить непригодность жидкости в двигателе можно с помощью обычного масляного щупа. Свежая жидкость имеет прозрачный янтарный оттенок, тогда как изношенная становится темно-коричневой или черной. Также стоит обращать внимание на срок годности, указанный производителем на упаковке. Хранить вскрытые остатки рекомендуется в сухом, темном и прохладном месте.

Читайте также:

Работа силового агрегата на старой жидкости быстро приводит к неприятным последствиям. Она теряет необходимую вязкость и больше не способна удерживать защитную пленку на металлических поверхностях. Внутренние компоненты начинают тереться друг о друга, что вызывает быстрый износ и грозит дорогостоящим капитальным ремонтом двигателя.

Ранее Новини.LIVE писали о том, как быстро может заклинить двигатель автомобиля из-за низкого уровня масла. Невнимательность в этом вопросе может превратить исправный двигатель в кучу металлолома за считанные минуты.

Также читайте, когда требуется промывка двигателя автомобиля перед заменой масла. Правильное использование специальных средств растворяет шлам и безопасно выводит его вместе с отработанной жидкостью.