Мотор без поломок: який двигун авто здатний проїхати 500 000 км

Двигун Honda F22A. Фото: Bring a Trailer

Японські інженери створили чимало легендарних силових агрегатів з колосальним запасом міцності. Автомеханіки стверджують, що атмосферні бензинові двигуни серії F22A від Honda здатні легко долати позначку у 500 000 км пробігу. Цей 2,2-літровий мотор встановлювали на седани Accord у 1990-х роках. Для його безперебійної роботи потрібне лише базове обслуговування, проте існує одна критична деталь, ігнорування якої швидко знищить агрегат.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Top Speed.

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Головна деталь

Єдиною слабкою ланкою цього наднадійного мотора залишається ремінь ГРМ. Конструкція Honda F22A належить до інтерферентного типу, де поршні та клапани працюють в одному просторі. У разі обриву ременя поршень негайно вдаряє по відкритих клапанах, що призводить до деформації деталей, пошкодження головки блоку циліндрів та повного виходу двигуна з ладу.

Спеціалісти рекомендують не ризикувати та замінювати ремінь ГРМ кожні 96 000 км пробігу. Ігнорування цієї процедури перетворює надійний мотор на непридатний для ремонту брухт. Решта вузлів силового агрегату пробачає водіям дрібні затримки з заміною мастила чи легкий перегрів.

Проста конструкція

Секрет довговічності агрегату полягає у консервативних інженерних рішеннях та відсутності складних систем. Алюмінієвий блок циліндрів, один розподільчий вал та помірна потужність від 125 до 150 к.с. забезпечують мінімальне навантаження на внутрішні деталі. Мотор розробили з великим запасом міцності, тому його підшипники та поршневі кільця зношуються дуже повільно.

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Сучасні турбодвигуни суттєво переважають старий Honda F22A за потужністю та екологічністю. Проте високий тиск, пряме впорскування та наявність турбіни значно зменшують граничний ресурс сучасних машин. Простий японський атмосферник досі залишається прикладом інженерної стриманості та найвищої надійності.

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