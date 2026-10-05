Почему выросли цены на подержанные авто в Украине: анализ рынка

Автомобили с пробегом. Фото: Новости.LIVE

Украинский вторичный авторынок в сентябре продемонстрировал заметное изменение цен и структурное обновление предложения. Наблюдается заметное колебание стоимости подержанных автомобилей: медианный показатель в объявлениях вырос на 200 долларов и достиг отметки в 9500 долларов. Однако этот рост не означает автоматического пересмотра цен на все имеющиеся в наличии машины. Эксперты объясняют такой скачок исчезновением бюджетных вариантов и активным пополнением площадок более дорогими предложениями.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Институт исследований авторынка.

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Структурные изменения

Общий выбор подержанных легковых автомобилей сократился на 1,5% и на конец месяца составил 309 570 единиц. Из активных объявлений выбыло более 64 000 машин, а список пополнили почти 60 000 новых вариантов. Для автомобилей, которые оставались в продаже в течение всего месяца, ценовой ориентир остался неизменным и составил 9300 долларов.

Рост общего показателя произошел из-за того, что новые объявления имели более высокую медиану на уровне 10 500 долларов. Доля автомобилей стоимостью до 5 000 долларов сократилась, поскольку покупатели активно раскупали недорогие машины. Зато сегмент более дорогих моделей от 20 000 долларов продемонстрировал незначительный рост, ведь такие автомобили продаются медленнее.

Популярные модели

Бесспорным лидером по количеству объявлений остается марка Volkswagen, которая занимает более 11% всего рынка. В первую пятерку также входят Audi, BMW, Ford и Mercedes-Benz, причем последний бренд продемонстрировал наибольший рост медианной цены на 3,6%. Во второй части списка популярных марок закрепились Renault, Skoda, Nissan и Opel.

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Среди конкретных моделей чаще всего предлагаются Volkswagen Passat, Skoda Octavia, Volkswagen Golf, а также BMW X5 и 5 Series. Более половины всего рынка составляют автомобили 2013 года выпуска и старше.

Продавцам и покупателям стоит ориентироваться на конкретное поколение, состояние и пробег автомобиля, ведь цена в объявлении всегда остается лишь отправной точкой для торгов.

Ранее Новини.LIVE писали, что американская аукционная корпорация Copart объявила о покупке цифровой платформы ACV Auctions. Поэтому приобрести автомобили из США с небольшими повреждениями или без ДТП украинцам станет гораздо проще.

Также читайте, что означает для Украины снижение цен на подержанные автомобили в Европе. Это повышает конкурентоспособность европейского транспорта на фоне аукционов из США и новых китайских электромобилей.