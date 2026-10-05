Чому зросли ціни на вживані авто в Україні: аналіз ринку

Автомобілі з пробігом. Фото: Новини.LIVE

Український вторинний авторинок у вересні показав помітну зміну цін та структурне оновлення пропозиції. Помітне коливання вартості вживаних авто, адже медіанний показник в оголошеннях піднявся на 200 доларів і досяг позначки 9500 доларів. Проте це зростання не означає автоматичного переписування цінників на всі наявні машини. Експерти пояснюють такий стрибок вимиванням бюджетних варіантів та активним поповненням майданчиків дорожчими пропозиціями.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Інститут досліджень авторинку.

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Структурні зміни

Загальний вибір вживаних легковиків скоротився на 1,5% і на кінець місяця склав 309 570 одиниць. З активних оголошень вибули понад 64 000 машин, а поповнили список майже 60 000 нових варіантів. Для автомобілів, які залишалися у продажу протягом усього місяця, ціновий орієнтир залишився незмінним і склав 9300 доларів.

Зростання загального показника відбулося через те, що нові оголошення мали вищу медіану на рівні 10 500 доларів. Частка машин вартістю до 5000 доларів зменшилася, позаяк покупці активно розбирали дешевий транспорт. Натомість сегмент дорожчих моделей від 20 000 доларів показав незначне зростання, адже такі авто продаються повільніше.

Популярні моделі

Беззаперечним лідером за кількістю оголошень залишається марка Volkswagen, яка займає понад 11% усього ринку. До першої п'ятірки також входять Audi, BMW, Ford та Mercedes-Benz, причому останній бренд продемонстрував найбільше зростання медіанної ціни на 3,6%. У другій частині списку популярних марок закріпилися Renault, Skoda, Nissan та Opel.

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Серед конкретних моделей найчастіше пропонують Volkswagen Passat, Skoda Octavia, Volkswagen Golf, а також BMW X5 та 5 Series. Понад половину всього ринку складають автомобілі 2013 року випуску й старші.

Продавцям і покупцям варто орієнтуватися на конкретне покоління, стан та пробіг авто, адже ціна в оголошенні завжди залишається лише стартовою точкою для торгів.

Раніше Новини.LIVE писали, що американська аукціонна корпорація Copart оголосила про купівлю цифрової платформи ACV Auctions. Тому придбати автомобілі зі США з невеликими пошкодженнями або без ДТП українцям стане набагато простіше.

Також читайте, що означає для України зниження цін на вживані автомобілі у Європі. Це підвищує конкурентоспроможність європейського транспорту на тлі аукціонів зі США та нових китайських електромобілів.