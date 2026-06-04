Чому в Україні дешевшають автомобілі с пробігом

Вживані автомобілі на ринку. Скриншот: @autobazar_online

У квітні в Україні нові машини в автосалонах подорожчали в середньому на 5–20%, а окремі кросовери та електромобілі додали у вартості рекордні 30–35%. Проте на вторинному ринку спостерігається абсолютно протилежна тенденція, адже вживані транспортні засоби продовжують дешевшати. Масштабний моніторинг оголошень зафіксував помітне зниження середніх цін на відносно молоді автомобілі віком до семи років.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Економічну правду.

Паливний шок

Одним з головних чинників падіння вартості традиційних бензинових та дизельних машин став глобальний дефіцит нафтопродуктів. Через війну з Іраном та блокування стратегічної Ормузької протоки світові ціни на пальне підскочили майже на третину. В Україні популярний бензин марки А-95 подорожчав на 39%, досягнувши середньої позначки 75,96 грн за один літр.

Дизельне пальне продемонструвало ще більший стрибок, додавши у вартості близько 63%. Сьогодні літр дизеля на українських заправках у середньому коштує 85,44 грн. У таких умовах утримання класичного транспорту стає занадто дорогим, що змусило власників знижувати цінники на вторинному ринку для швидкого продажу.

Електричний парадокс

Найсильніше падіння вартості продемонстрував електричний сегмент, де ціни знизилися в середньому на 9%. Це виглядає несподівано, позаяк на початку року в Україні офіційно повернули 20% податку на додану вартість для імпортованих електромобілів. Проте авторинок встиг заздалегідь підготуватися до скасування податкових пільг, масово завозивши техніку. За минулий рік автопарк країни поповнився на 110 000 електрокарів, створивши великий надлишок пропозицій без урахування нового ПДВ.

Читайте також:

Другою причиною стало швидке технологічне та моральне старіння акумуляторних машин. На відміну від звичайних авто, де вік впливає переважно на загальний пробіг, в електромобілях з роками суттєво погіршується стан батареї, знижується запас ходу та застаріває програмне забезпечення. Постійне здешевлення нових моделей, особливо від китайських брендів, змушує власників уживаної техніки активно знижувати ціни. Популярна чотирирічна Tesla Model 3 через таку конкуренцію подешевшала на 12%.

Стабільність гібридів

Єдиним сегментом ринку, який зміг повністю зберегти свої цінові позиції, виявилися класичні гібриди. Ці автомобілі стали ідеальним варіантом для українських покупців під час паливної та економічної кризи. Вони демонструють низьке споживання палива й абсолютно не залежать від наявності чи доступності спеціальної зарядної інфраструктури.

Водії бачать у цьому виправданий та безпечний компроміс між бензиновими двигунами та електрокарами. Стабільний попит надійно зберіг вартість вживаних гібридних моделей на колишньому рівні.

Раніше Новини.LIVE писали про найкращі 10-річні автомобілі для купівлі прямо зараз. Вони пропонують високу надійність, перевірену часом конструкцію та розумну вартість володіння.

Також читайте, яке покоління Renault Megane з пробігом варто купити у 2026 році. На вторинному ринку України ця модель утримує статус одного з найпопулярніших та найбажаніших варіантів у різних цінових категоріях.