Почему в Украине дешевеют автомобили с пробегом

Подержанные автомобили на рынке. Скриншот: @autobazar_online

В апреле в Украине новые машины в автосалонах подорожали в среднем на 5-20%, а отдельные кроссоверы и электромобили прибавили в стоимости рекордные 30-35%. Однако на вторичном рынке наблюдается совершенно противоположная тенденция, ведь подержанные транспортные средства продолжают дешеветь. Масштабный мониторинг объявлений зафиксировал заметное снижение средних цен на относительно молодые автомобили в возрасте до семи лет.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Экономическую правду.

Топливный шок

Одним из главных факторов падения стоимости традиционных бензиновых и дизельных машин стал глобальный дефицит нефтепродуктов. Из-за войны с Ираном и блокировки стратегического Ормузского пролива мировые цены на топливо подскочили почти на треть. В Украине популярный бензин марки А-95 подорожал на 39%, достигнув средней отметки 75,96 грн за один литр.

Дизельное топливо продемонстрировало еще больший скачок, прибавив в стоимости около 63%. Сегодня литр дизеля на украинских заправках в среднем стоит 85,44 грн. В таких условиях содержание классического транспорта становится слишком дорогим, что заставило владельцев снижать ценники на вторичном рынке для быстрой продажи.

Электрический парадокс

Самое сильное падение стоимости продемонстрировал электрический сегмент, где цены снизились в среднем на 9%. Это выглядит неожиданно, так как в начале года в Украине официально вернули 20% налога на добавленную стоимость для импортируемых электромобилей. Однако авторынок успел заранее подготовиться к отмене налоговых льгот, массово завозя технику. За прошлый год автопарк страны пополнился на 110 000 электрокаров, создав большой избыток предложений без учета нового НДС.

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Второй причиной стало быстрое технологическое и моральное старение аккумуляторных машин. В отличие от обычных авто, где возраст влияет преимущественно на общий пробег, в электромобилях с годами существенно ухудшается состояние батареи, снижается запас хода и устаревает программное обеспечение. Постоянное удешевление новых моделей, особенно от китайских брендов, заставляет владельцев подержанной техники активно снижать цены. Популярная четырехлетняя Tesla Model 3 из-за такой конкуренции подешевела на 12%.

Стабильность гибридов

Единственным сегментом рынка, который смог полностью сохранить свои ценовые позиции, оказались классические гибриды. Эти автомобили стали идеальным вариантом для украинских покупателей во время топливного и экономического кризиса. Они демонстрируют низкое потребление топлива и абсолютно не зависят от наличия или доступности специальной зарядной инфраструктуры.

Водители видят в этом оправданный и безопасный компромисс между бензиновыми двигателями и электрокарами. Стабильный спрос надежно сохранил стоимость подержанных гибридных моделей на прежнем уровне.

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