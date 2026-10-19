Подержанные автомобили. Фото: Новости.LIVE

Покупка машины с пробегом требует от покупателя максимально тщательной проверки ее истории. Подержанные автомобили в Украине часто имеют скрытые повреждения, полученные в результате ДТП, или следы манипуляций с показаниями одометра. Согласно последним данным, отечественный авторынок остается наименее прозрачным среди всех стран Европы. В такой ситуации отсутствие доступа к сервисной информации приводит к существенным финансовым потерям для покупателей.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на CarVertical.

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Уровень рисков

По данным ежегодного исследования компании CarVertical, Украина заняла последнее, 23-е место в рейтинге прозрачности европейских рынков. Аналитик компании Рамунас Плеткус отмечает, что у 56% проверенных внутри страны автомобилей были зафиксированы сведения о ДТП или других повреждениях. При этом средняя стоимость выявленных убытков выросла с 3550 евро до 4166 евро.

В то же время доля автомобилей с поддельным пробегом сократилась с 9,5% до 7,7%. Средний показатель скручивания одометра снизился до 85 275 км.

Рамунас Плеткус подчеркивает, что корректировка показателей не только искусственно завышает цену автомобиля, но и напрямую влияет на физическую безопасность водителя и пассажиров во время дальнейшей эксплуатации.

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Инфографика: CarVertical

Причины проблем

Высокий уровень риска объясняется большой долей импортного транспорта, которая составляет 76,3% от всех проверенных автомобилей. Средний возраст автомобилей, которые покупают украинцы, остается на отметке 10,6 года. Зависимость от ввоза автомобилей из-за рубежа дает недобросовестным продавцам возможность легко скрывать реальное состояние кузова и агрегатов.

Рамунас Плеткус подчеркивает, что главным препятствием остается отсутствие полноценного трансграничного обмена данными между государствами. Информация о сервисном обслуживании или авариях в Германии, Бельгии и Италии часто не пересекает границу вместе с транспортным средством.

Самыми прозрачными рынками Европы являются Великобритания, Германия и Швейцария благодаря крепкой экономике, низкой доле импорта и открытым базам данных.

Ранее Новини.LIVE писали о том, почему небольшой пробег подержанного автомобиля может стать проблемой. Анализ десятков тысяч техосмотров европейского портала Carvago за 2023–2026 годы показал неожиданную статистику.

Также механики назвали кроссоверы с пробегом, которые они не советуют покупать. Высокая потеря стоимости, проблемы с двигателями и постоянные сбои электроники делают эти машины невыгодной покупкой.