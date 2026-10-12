Риски покупки подержанного автомобиля с небольшим пробегом: исследование

Автомобили с пробегом. Фото: Новини.LIVE

Большинство покупателей при поиске машины обращают внимание на показания одометра. На самом деле подержанные автомобили с небольшим пробегом нередко таят в себе больше рисков, чем более новые экземпляры, которые активно эксплуатировались. Анализ десятков тысяч техосмотров европейского портала Carvago за 2023–2026 годы показывает неожиданную статистику. Низкий пробег сам по себе не гарантирует идеальное состояние и отсутствие дефектов.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Interia Motoryzacja.

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Статистика проверок

Трехлетние автомобили с пробегом около 120 000 км получали отрицательный результат проверки лишь в 21,1% случаев. В то же время среди шестилетних автомобилей с пробегом 60 000 км этот показатель вырос до 33,8%. Более старые экземпляры с вдвое меньшим пробегом имели в 1,6 раза более высокий риск отказа во время диагностики.

Особую осторожность следует проявлять в отношении автомобилей возрастом от 5 до 6 лет с пробегом до 40 000 км. В этой категории отрицательное заключение экспертов получали 37,1% осмотренных машин. Небольшое показание на одометре часто объясняется сложным прошлым, ведь почти треть отклоненных отчетом автомобилей оказались импортированными из США.

Скрытые риски

Самый высокий процент отказов зафиксирован среди машин возрастом от 8 лет с пробегом до 60 000 км. В этой группе диагностику не прошли 40,5% транспортных средств. Отметка о подозрительном автомобиле из-за несоответствий в номере VIN или подкрученного одометра появлялась в два раза чаще, чем у новых машин с большим пробегом.

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Среди отклоненных экземпляров нередко встречались разбитые или затопленные машины из США после серьезных аварий. Один дополнительный год возраста автомобиля по своему влиянию на техническое состояние соответствует примерно 29 000 км пробега. Поэтому сам по себе показатель пробега без проверки истории не гарантирует удачной покупки.

Технические дефекты

Тем не менее пробег остается важным показателем для оценки износа отдельных механизмов. Выявленные технические неисправности становились причиной отказа в 9,1% новых автомобилей с большим пробегом и в 9,9% более старых машин с небольшим пробегом. С ростом пробега чаще возникают конкретные проблемы с двигателем и появляются утечки рабочих жидкостей.

Например, проблемы с коробкой передач обнаруживались лишь у 0,2% отклоненных автомобилей с пробегом до 40 000 км. При показателях от 120 000 до 160 000 км эта цифра возрастала уже до 6,5%.

Ранее Новини.LIVE писали, что для некоторых подержанных автомобилей вероятность поломки после покупки составляет 58%. Крупное исследование польской компании GetHelp, проанализировавшей более 60 000 ремонтов за последние 10 лет, показало интересную статистику.

Читайте также о том, как выбрать подержанную Toyota RAV4 Hybrid, чтобы не было проблем. Тщательная диагностика поможет избежать скрытых дефектов и существенных финансовых затрат.