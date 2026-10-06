Какие подержанные авто чаще всего ломаются после покупки: исследование

Механик ремонтирует автомобиль. Фото: magnific.com

Покупка машины на вторичном рынке всегда сопряжена с риском скрытых технических неисправностей. Крупное исследование польской компании GetHelp, в ходе которого был проанализирован более 60 000 случаев ремонта за последние 10 лет, показало интересную статистику. Согласно этим данным, подержанные автомобили часто требуют серьезного ремонта уже в первые месяцы после смены владельца. Больше всего на вероятность возникновения неисправностей влияет тип силового агрегата и вид топлива.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Interia Motoryzacja.

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Быстрые поломки

Около 35% приобретенных подержанных автомобилей подвергаются серьезным поломкам в течение первого года эксплуатации. При этом 24% всех обращений происходят еще до преодоления первой тысячи километров пробега. Почти половина неисправностей проявляется в течение двух месяцев после покупки. Самым дорогостоящим в ремонте остается двигатель, а также системы очистки выхлопных газов, турбины и детали системы охлаждения.

Основными причинами затрат становятся повреждения поршней, пробитые прокладки головки блока цилиндров и выходы из строя сажевых фильтров DPF или систем AdBlue. Также покупатели часто сталкиваются с поломками компрессоров кондиционера. В целом большинство проблем возникает в сложных узлах, которые не относятся к обычным расходным материалам.

Влияние топлива

Наибольший риск поломок зафиксирован у бензиновых автомобилей с газобаллонным оборудованием, где вероятность неисправности достигает 58,1%. Это объясняется не столько самим ГБО, сколько огромным пробегом таких автомобилей. На втором месте по риску оказались дизельные автомобили с показателем 42,8%, ведь они оснащены сложными системами турбонаддува, топливными форсунками высокого давления и выхлопными фильтрами.

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Обычные бензиновые версии оказались значительно надежнее, демонстрируя вероятность поломок на уровне 27,9%. Лучший результат в исследовании показали гибридные модели, где риск возникновения неисправностей составляет всего 15,9%. Хотя гибриды часто используются в такси или корпоративных автопарках, их конструкция демонстрирует наивысшую износостойкость.

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