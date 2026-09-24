Худшие подержанные авто: ненадежные модели с дорогим ремонтом

Ford Escape 2013 года. Фото: netcarshow.com

Покупка машины с пробегом часто кажется отличным способом сэкономить. Однако неопытные водители рискуют выбрать ненадежные подержанные автомобили, которые быстро превратятся в источник постоянных расходов. Частые проблемы с коробками передач, дефекты подвески и сложная электроника делают отдельные модели настоящим финансовым бременем. Автоэксперты призывают обратить внимание на список вариантов, от которых лучше отказаться.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на GOBankingRates.

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Проблемные компактные автомобили

Шеф-редактор издания Automoblog Карл Энтони отмечает, что компактные автомобили Fiat 500 регулярно получают низкие оценки надежности. Основатель и руководитель компании Ceramic King Coatings Леланд Джонс советует полностью игнорировать экземпляры 2012–2016 годов. Основной причиной отказа являются быстрый выход из строя сцепления и высокая стоимость ремонта узлов.

Директор по продажам и маркетингу компании CFR Classic Джо Жиранда предостерегает от покупки кроссоверов Ford Escape. По его словам, у этих автомобилей есть хронические проблемы с трансмиссией, которые проявляются в виде рывков и задержек при переключении передач. Дополнительной неприятностью становится подвеска, требующая постоянного сервисного обслуживания.

Также Джо Жиранда не советует покупать кабриолеты Volkswagen Eos из-за поломок крыши, электрических стеклоподъемников и элементов ходовой части.

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Сложные детали

Седаны Chrysler 200 2015 года подпадали под отзыв производителя из-за сбоев в электропроводке и внезапных отключений питания. Леланд Джонс добавляет, что эти модели имеют постоянные дефекты двигателей и систем контроля скорости.

Отдельно Джонс советует обходить стороной подержанные немецкие автомобили марки BMW из-за катастрофически дорогих запчастей. Сервисные контракты и устранение постоянных поломок требуют огромных затрат. Эксперты выделяют несколько худших моделей этой марки.

BMW 550i 2011–2013 годов с двигателем V8 объемом 4,4 л отличается повышенным расходом масла и подвержен дорогостоящим поломкам.

с двигателем V8 объемом 4,4 л отличается повышенным расходом масла и подвержен дорогостоящим поломкам. BMW 745i, 750i 2002–2008 годов разочаровывают сбоями системы iDrive, утечками масла и износом сальников клапанов.

разочаровывают сбоями системы iDrive, утечками масла и износом сальников клапанов. BMW X5 2000–2006 годов пугает частыми дефектами трансмиссии, климат-контроля и электрооборудования.

Ранее Новини.LIVE писали, для каких гибридных автомобилей пробег 500 000 км не является проблемой. Секрет такой долговечности заключается в простой конструкции, отсутствии многих изнашиваемых деталей и качественной сборке.

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