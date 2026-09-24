Найгірші авто з пробігом: ненадійні моделі з дорогим ремонтом

Ford Escape 2013 року. Фото: netcarshow.com

Придбання машини з пробігом часто видається чудовим способом заощадити кошти. Проте недосвідчені водії ризикують обрати ненадійні вживані автомобілі, які швидко перетворяться на джерело постійних витрат. Часті проблеми з коробками передач, дефекти підвіски та складна електроніка роблять окремі моделі справжнім фінансовим тягарем. Автоексперти закликають звернути увагу на список варіантів, від яких краще відмовитися.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на GOBankingRates.

Реклама

Проблемні компакти

Шеф-редактор видання Automoblog Карл Ентоні зазначає, що компактні машини Fiat 500 регулярно отримують низькі оцінки надійності. Засновник та керівник компанії Ceramic King Coatings Леланд Джонс радить повністю ігнорувати екземпляри 2012-2016 років. Основною причиною відмови виступають швидкий вихід з ладу зчеплення та висока вартість відновлення вузлів.

Директор із продажів та маркетингу компанії CFR Classic Джо Жіранда застерігає від купівлі кросоверів Ford Escape. За його словами, ці машини мають хронічні проблеми з трансмісією, які проявляються у вигляді ривків та запізнень під час перемикання. Додатковою неприємністю стає підвіска, яка вимагає постійного сервісного обслуговування.

Також Джо Жіранда не радить купувати кабріолети Volkswagen Eos через ламання даху, електричних склопідіймачів та елементів ходової частини.

Читайте також:

Складні деталі

Седани Chrysler 200 2015 року підпадали під відклик виробника через збої в електропроводці та раптові відключення живлення. Леланд Джонс додає, що ці варіанти мають постійні дефекти моторів та систем контролю швидкості.

Окремо Джонс радить оминати вживані німецькі машини бренду BMW через катастрофічно дорогі запчастини. Сервісні контракти та ліквідація постійних поломок вимагають величезних грошей. Експерти виділяють кілька найгірших моделей цієї марки.

BMW 550i 2011-2013 років з мотором V8 4,4 л має підвищену витрату мастила та схильний до дорогих поломок.

з мотором V8 4,4 л має підвищену витрату мастила та схильний до дорогих поломок. BMW 745i, 750i 2002-2008 років розчаровують збоями системи iDrive, витоками мастила та зносом сальників клапанів.

розчаровують збоями системи iDrive, витоками мастила та зносом сальників клапанів. BMW X5 2000-2006 років лякає частими дефектами трансмісії, клімат-контролю та електрики.

Раніше Новини.LIVE писали, для яких гібридних автомобілів пробіг 500 000 км не є проблемою. Секрет такої довговічності полягає в простій конструкції, відсутності багатьох зношуваних деталей та якісній збірці.

Також читайте, що треба знати про купівлю нової або вживаної Toyota Corolla. Правильний вибір машини гарантує безпроблемну експлуатацію протягом багатьох років.