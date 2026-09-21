Десять вживаних Mercedes-Benz, які не варто купувати

Mercedes-Benz GLC 2019 року. Фото: mercedes-benz-kiev.com

Купівля преміального автомобіля на вторинному ринку вимагає уважної перевірки технічного стану та історії обслуговування. Багато водіїв обирають німецькі машини за високий рівень комфорту, стильний дизайн та динаміку. Проте бренд Mercedes-Benz протягом років випускав окремі модифікації з серйозними конструктивними дефектами. Постійні поломки моторів, збої електроніки та ненадійні трансмісії перетворюють володіння такими машинами на постійне витрачання коштів.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

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Проблемні седани

Компактний седан Mercedes C300 2015 року випуску розчарував власників постійними відмовами клапана вентиляції картера та регулярними збоями в системі електропідсилювача керма. Також цей автомобіль отримав чимало скарг через відпадання панорамного люка безпосередньо під час руху.

Базовий седан Mercedes C250 2012 року запам'ятався гучним тракторним стуком при запуску через знос фазорегуляторів і ланцюга ГРМ, а також суттєвою корозією заднього підрамника кузова.

Модель Mercedes CLA250 2014 року часто лякає водіїв раптовими зупинками мотора прямо під час руху та переходом в аварійний режим без можливості розгону.

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Представницький седан Mercedes S550 2007 року отримав вкрай ненадійну автоматичну коробку передач, яка регулярно зависає на одній швидкості або повністю блокує рух машини.

Класичний Mercedes E350 2006 року відрізняється зносом балансирного вала з руйнівною вібрацією та небезпечними витоками пального в салон.

Ненадійні кросовери

Кросовер Mercedes GLC 2019 року отримав бідне оснащення в базових версіях та слабкі кріплення кузовних елементів, через що передній бампер може відшаровуватися на швидкості.

Сучасний Mercedes GLE 2020 року зібрав 36 відкликань через протікання кондиціонера, яке заливає підлогу, викликає корозію проводки та призводить до виходу з ладу 48-вольтової батареї.

Старіший Mercedes GLE350 2016 року розчаровує раптовими зупинками паливної помпи та непередбачуваним заклинюванням коробки передач у режимі паркінгу.

Компактний кросовер Mercedes GLB250 2020 року відрізняється відпаданням заднього спойлера, раптовим відключенням екранів цифрової панелі та збоями системи екстреного виклику.

Комерційний фургон Mercedes Sprinter 2016 року має проблемні датчики коліс, через що машина самовільно розганяється, видає помилки систем безпеки та блокує гальма.

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