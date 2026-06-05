Audi, BMW чи Mercedes: який бренд надійніший у 2026 році

Mercedes, BMW та Audi. Фото: carmagazine.co.uk

Купівля преміального автомобіля зазвичай асоціюється з високим рівнем комфорту та передовими технологіями, проте довгострокова надійність таких машин часто поступається масовому сегменту. Дослідження надійності транспортних засобів JD Power, що базується на опитуванні тисяч власників після трьох років експлуатації, виявило серйозні зміни серед німецької трійки у 2026 році. У фокусі аналізу опинилися показники кількості проблем на 100 автомобілів, де менша цифра традиційно означає вищу якість.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Car Buzz.

Лідери трійки

Німецький бренд BMW впевнено зберігає першість серед головних конкурентів, залишаючись єдиним представником трійки, чий результат виявився кращим за середній показник по галузі. Цього року марка продемонструвала результат 198 скарг на 100 машин при загальноринковому рівні 204. Попри лідерство, поточний показник став найгіршим для виробника за останні п'ять років (184 скарги у 2023 році).

Баварський виробник також очолив рейтинг автомобільної стабільності за п'ятирічний період. Протягом цього часу коливання оцінок марки склали лише 14 пунктів, що свідчить про максимально зважений підхід до зміни платформ та електроніки.

Позиції конкурентів

Бренд Mercedes-Benz утримує хитку позицію посередині німецького протистояння з результатом 235 скарг у 2026 році. Виробник демонструє нестабільну якість, позаяк після успішного 2022 року його оцінки чотири роки поспіль залишаються гіршими за середній ринковий рівень. Найнадійнішим сучасним вживаним варіантом цієї марки експерти називають седан S-класу 2008 року випуску.

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Компанія Audi наразі замикаючи трійку найнадійніших німецьких марок. За останні п'ять років бренд жодного разу не зміг наблизитися до базового галузевого рівня надійності. Попри серйозний цьогорічний ривок та покращення результату на 29 пунктів до відмітки 244 скарги, марка все одно опинилася на низькому 27 місці серед 31 досліджуваного автовиробника. Серед моделей Audi минулих років високу оцінку за довговічність отримав седан A6 2010 року з 3-літровим мотором.

Вплив технологій

Головною причиною падіння надійності всього преміумсегменту стала криза цифрових технологій. Сучасні водії найчастіше скаржаться на збої мультимедійних комплексів, некоректну інтеграцію зі смартфонами та помилки при бездротовому оновленні програмного забезпечення. Електроніка та інформаційно-розважальні системи стали найбільш проблемною категорією в автомобільній індустрії.

Додатковим фактором ризику аналітики називають наявність зарядних роз'ємів. Електромобілі та гібриди з можливістю підключення до мережі виявляються суттєво більш проблемними в експлуатації, ніж класичні машини з двигунами внутрішнього згоряння. Компанія BMW зуміла перенести цей цифровий шторм значно краще за Mercedes-Benz та Audi, які продовжують боротися з численними електронними збоями.

Раніше Новини.LIVE писали, що Mercedes випустив електрокар потужністю 1169 к.с. з запасом ходу 700 км. Початок офіційних постачань перших машин клієнтам за ціною від 100 000 євро заплановано на осінь 2026 року.

Також читайте, який кросовер Audi з пробігом варто купити. Хоча японські авто відомі своєю надійністю, вони часто поступаються європейським аналогам у преміальності та захопливості водіння.