Audi, BMW или Mercedes: какой бренд надежнее в 2026 году

Mercedes, BMW и Audi. Фото: carmagazine.co.uk

Покупка премиального автомобиля обычно ассоциируется с высоким уровнем комфорта и передовыми технологиями, однако долгосрочная надежность таких машин часто уступает массовому сегменту. Исследование надежности транспортных средств JD Power, основанное на опросе тысяч владельцев после трех лет эксплуатации, выявило серьезные изменения среди немецкой тройки в 2026 году. В фокусе анализа оказались показатели количества проблем на 100 автомобилей, где меньшая цифра традиционно означает более высокое качество.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Car Buzz.

Лидеры тройки

Немецкий бренд BMW уверенно сохраняет первенство среди главных конкурентов, оставаясь единственным представителем тройки, чей результат оказался лучше среднего показателя по отрасли. В этом году марка продемонстрировала результат 198 жалоб на 100 машин при общерыночном уровне 204. Несмотря на лидерство, текущий показатель стал худшим для производителя за последние пять лет (184 жалобы в 2023 году).

Баварский производитель также возглавил рейтинг автомобильной стабильности за пятилетний период. В течение этого времени колебания оценок марки составили лишь 14 пунктов, что свидетельствует о максимально взвешенном подходе к изменению платформ и электроники.

Позиции конкурентов

Бренд Mercedes-Benz удерживает шаткую позицию посередине немецкого противостояния с результатом 235 жалоб в 2026 году. Производитель демонстрирует нестабильное качество, поскольку после успешного 2022 года его оценки четыре года подряд остаются хуже среднего рыночного уровня. Самым надежным современным подержанным вариантом этой марки эксперты называют седан S-класса 2008 года выпуска.

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Компания Audi пока замыкает тройку самых надежных немецких марок. За последние пять лет бренд ни разу не смог приблизиться к базовому отраслевому уровню надежности. Несмотря на серьезный нынешний рывок и улучшение результата на 29 пунктов до отметки 244 жалобы, марка все равно оказалась на низком 27 месте среди 31 исследуемого автопроизводителя. Среди моделей Audi прошлых лет высокую оценку за долговечность получил седан A6 2010 года с 3-литровым мотором.

Влияние технологий

Главной причиной падения надежности всего премиум-сегмента стал кризис цифровых технологий. Современные водители чаще всего жалуются на сбои мультимедийных комплексов, некорректную интеграцию со смартфонами и ошибки при беспроводном обновлении программного обеспечения. Электроника и информационно-развлекательные системы стали наиболее проблемной категорией в автомобильной индустрии.

Дополнительным фактором риска аналитики называют наличие зарядных разъемов. Электромобили и гибриды с возможностью подключения к сети оказываются существенно более проблемными в эксплуатации, чем классические машины с двигателями внутреннего сгорания. Компания BMW сумела перенести этот цифровой шторм значительно лучше Mercedes-Benz и Audi, которые продолжают бороться с многочисленными электронными сбоями.

Ранее Новини.LIVE писали, что Mercedes выпустил электрокар мощностью 1169 л.с. с запасом хода 700 км. Начало официальных поставок первых машин клиентам по цене от 100 000 евро запланировано на осень 2026 года.

Также читайте, какой кроссовер Audi с пробегом стоит купить. Хотя японские авто известны своей надежностью, они часто уступают европейским аналогам в премиальности и увлекательности вождения.