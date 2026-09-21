Десять подержанных Mercedes-Benz, которые не стоит покупать

Mercedes-Benz GLC 2019 года. Фото: mercedes-benz-kiev.com

Покупка автомобиля премиум-класса на вторичном рынке требует тщательной проверки технического состояния и истории обслуживания. Многие водители выбирают немецкие автомобили за высокий уровень комфорта, стильный дизайн и динамику. Однако бренд Mercedes-Benz на протяжении многих лет выпускал отдельные модификации с серьезными конструктивными дефектами. Постоянные поломки двигателей, сбои в работе электроники и ненадежные трансмиссии превращают владение такими автомобилями в постоянные расходы.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Slash Gear.

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Проблемные седаны

Компактный седан Mercedes C300 2015 года выпуска разочаровал владельцев постоянными отказами клапана вентиляции картера и регулярными сбоями в системе электроусилителя руля. Также этот автомобиль получил немало жалоб из-за отваливания панорамного люка непосредственно во время движения.

Базовый седан Mercedes C250 2012 года запомнился громким тракторным стуком при запуске из-за износа фазорегуляторов и цепи ГРМ, а также значительной коррозией заднего подрамника кузова.

Модель Mercedes CLA250 2014 года часто пугает водителей внезапными остановками двигателя прямо во время движения и переходом в аварийный режим без возможности разгона.

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Представительский седан Mercedes S550 2007 года получил крайне ненадежную автоматическую коробку передач, которая регулярно зависает на одной скорости или полностью блокирует движение машины.

Классический Mercedes E350 2006 года отличается износом балансирного вала, сопровождающимся разрушительной вибрацией и опасными утечками топлива в салон.

Ненадежные кроссоверы

Кроссовер Mercedes GLC 2019 года получил скудное оснащение в базовых версиях и слабые крепления кузовных элементов, из-за чего передний бампер может отрываться на скорости.

Современный Mercedes GLE 2020 года стал причиной 36 отзывов из-за протечки кондиционера, которая заливает пол, вызывает коррозию проводки и приводит к выходу из строя 48-вольтовой батареи.

Более старая модель Mercedes GLE350 2016 года разочаровывает внезапными остановками топливного насоса и непредсказуемым заклиниванием коробки передач в режиме парковки.

Компактный кроссовер Mercedes GLB250 2020 года отличается отрывом заднего спойлера, внезапным отключением экранов цифровой панели и сбоями системы экстренного вызова.

Коммерческий фургон Mercedes Sprinter 2016 года имеет проблемные датчики колес, из-за чего машина самопроизвольно разгоняется, выдает ошибки систем безопасности и блокирует тормоза.

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