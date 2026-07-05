Як вибрати дизельний Mercedes-Benz E-Class W213 з пробігом: плюси та мінуси

Mercedes-Benz E-Class (W213) 2016 року. Фото: infocar.ua

Наявність бюджету на купівлю нового масового кросовера дозволяє розглянути альтернативний варіант на вторинному ринку у вигляді Mercedes-Benz E-Class генерації W213. Цей німецький седан бізнес-класу, що випускався з 2016 по 2023 рік, за рівнем комфорту та технологій максимально наближений до флагманського S-Class. Покупців часто приваблює базова дизельна версія E 200 d, яка відома своєю феноменальною економічністю. Проте спочатку необхідно ретельно вивчити технічний стан машини, позаяк сучасний преміум вимагає виключно професійного підходу до обслуговування.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на АвтоСвіт.

Особливості моделі

Німецький бізнес-седан пропонує просторий салон з високою якістю оздоблення та відмінну шумоізоляцію під час руху на великих швидкостях. Об'єм багажника становить 540 л, що забезпечує високу практичність у далеких подорожах. На ринку представлено безліч лінійок виконання, від спартанських корпоративних версій до розкішних варіантів з преміальною акустикою Burmester.

Стандартна ходова частина поглинає нерівності дорожнього покриття, а опціональна пневматична підвіска Airmatic гарантує максимальну плавність ходу. Базовий дволітровий дизельний двигун OM654 потужністю 150 або 160 к.с. працює в тандемі з 9-ступеневим автоматом. Показники споживання пального у такого велетня становлять усього 4.5–6 л/100 км у комбінованому циклі. Для любителів динамічних поїздок ідеальним вибором стане потужніша версія E 400 d на 340 к.с.

Типові несправності

Складна конструкція сучасного преміумавто має кілька вразливих місць, які виявляються з віком. Найчастіше власники стикаються з капризами екологічних систем дизельних моторів, включаючи збої датчиків NOx та проблеми з дозуванням AdBlue чи роботою клапана EGR. У перших партіях машин відзначалися випадки передчасного зносу ланцюга ГРМ та натягувача, тому заводські інтервали заміни оливи експерти радять скорочувати щонайменше вдвічі.

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Електронні компоненти бортової мережі за великих пробігів також здатні створювати проблеми у вигляді поодиноких збоїв дисплеїв або помилкових повідомлень через просідання напруги акумулятора. Пневмопідвіска Airmatic ближче до 200 000 км вимагатиме капітальних інвестицій у заміну пневмобалонів чи компресора. Автоматична трансмісія 9G-Tronic є дуже витривалою, але потребує документально підтвердженого оновлення мастила кожні 100 000 км.

Правила вибору

Під час пошуку вживаного екземпляра на сайтах оголошень можна зустріти машини з пробігами під 400 000–600 000 км без капітального ремонту. Це доводить солідний запас міцності німецької інженерної платформи за умови правильного догляду. Доглянутий автомобіль з корпоративного автопарку з прозорою історією трасових поїздок часто виявляється значно кращою покупкою, ніж привабливі за ціною варіанти після недбалих власників.

Перед купівлею обов'язково потрібно перевірити виконання всіх численних відкличних кампаній заводу для конкретного номера кузова. Цей автомобіль категорично не прощає обслуговування в кустарних майстернях та використання низькоякісних замінників запчастин. Потенційному власнику слід заздалегідь підготуватися до солідних витрат на профільну діагностику та оригінальні витратні матеріали.

Раніше Новини.LIVE писали, чому в німецьких автомобілях швидкість обмежена на 250 км/год. Це результат джентльменської угоди BMW, Mercedes-Benz та Audi. Porsche тоді не приєднався.

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