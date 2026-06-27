Чому німецькі спорткари обмежують швидкість на 250 км/год

На автобані у Німеччині. Фото: aiautocheck.de

Більшість німецьких спортивних автомобілів мають примусово обмежену електронікою швидкість. Ця особливість не є випадковістю чи помилкою конструкторів. Вона стала результатом джентльменської угоди, яку виробники уклали понад 40 років тому. Таким кроком автомобільні гіганти намагалися захистити інтереси бізнесу та зберегти безлімітний статус європейських трас.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Jalopnik.

Історія обмеження

Усе почалося в 1970-х роках через політичні дебати в Німеччині. Партія зелених вимагала запровадити обов'язкові ліміти на автобанах. Головним аргументом була безпека, адже тогочасні шини не могли витримувати екстремальні навантаження.

Виробники прагнули зберегти повну свободу на магістралях для демонстрації потенціалу техніки. Щоб випередити державне втручання, BMW, Mercedes-Benz та Audi уклали внутрішню угоду. Вони зобов'язалися електронно обмежувати хід машин на позначці 250 км/год. Porsche тоді відмовилася від ініціативи.

Схожий досвід саморегулювання у 1989 році використали і японські бренди, обмеживши віддачу моторів на рівні 276 к.с.

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Сучасні правила

Німецькі двигуни здатні легко долати встановлений ліміт, адже бар'єр є суто програмним. Седан BMW M5 без електроніки розвиває 305 км/год. Сьогодні покупці можуть офіційно зрушити цю межу на заводі через спеціальні платні пакети опцій. Фірмовий спортивний набір для купе BMW M2 підвищує швидкісну межу до 285 км/год.

З роками німецька угода пом'якшилася, проте автобани завдяки їй досі вільні від обмежень.

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