Популярні автомобілі з дуже повільним розгоном до 100 км/год

Сучасні стандарти автомобільного ринку передбачають, що машини вищих класів повинні набирати швидкість 100 км/год за 9–10 секунд. Проте деякі популярні моделі суттєво не вкладаються в ці межі, пропонуючи водіям надмірно спокійну динаміку. Недостатня потужність агрегатів робить поїздки трасою складнішими, перетворюючи кожен маневр обгону на відповідальне планування. Такі показники часто стають платою за паливну економічність або спрощення конструкції двигунів.

Японські кросовери

Популярна Mazda CX-5 з атмосферним двигуном 2.0 e-Skyactiv G потужністю 141 к.с. демонструє доволі посередні результати. Попри привабливий дизайн та якісне виконання, важкий кросовер масою понад 1600 кг розганяється до першої сотні за 10,5 с. Повнопривідна модифікація AWD потребує ще більше часу — 10,9 с, що для автомобіля такого класу вважається межею комфорту.

Ще менше динаміки пропонує Subaru Forester з 2-літровим мотором e-Boxer потужністю 136 к.с. Цей практичний автомобіль з вартістю понад 50 000 доларів витрачає на розгін до 100 км/год цілих 12,2 с. Робота безступеневої трансмісії супроводжується специфічним гулом при інтенсивному натисканні на педаль газу, а середнє споживання пального тримається на рівні 9,5 л/100 км.

Бюджетні моделі

Китайський кросовер MG ZS у базовому виконанні оснащується атмосферним двигуном 1,5 л на 115 к.с. та механічною коробкою передач. Навіть досвідчений водій зможе досягти позначки 100 км/год на спідометрі лише через 12,5 с після старту. Подібні цифри показує і компактний Suzuki Swift з двигуном 1,2 л, хоча версія з варіатором CVT виявляється трохи швидшою — 11,9 с.

Конкуренти в сегменті часто пропонують жвавіші силові установки навіть у початкових комплектаціях. Вибір на користь цих авто зазвичай зумовлений прагматизмом та бажанням отримати просту конструкцію за помірні кошти.

Малопотужні хетчбеки

Справжнім випробуванням терпіння стає початкова версія Skoda Fabia з атмосферним двигуном 1.0 MPI потужністю лише 80 к.с. Легкий хетчбек потребує 15,7 с, щоб розігнатися до 100 км/год, що нагадує динаміку автомобілів минулого століття. Споріднені моделі концерну Volkswagen Polo та Seat Ibiza з цим же мотором виявляються дещо спритнішими, показуючи 15,6 та 15,3 с відповідно.

Ці автомобілі розраховані виключно на короткі міські маршрути з мінімальним навантаженням. Виїзд на автомагістраль у повному складі пасажирів перетворює рух на повільне набирання швидкості. Проте низька початкова вартість робить ці модифікації популярними.

Повільні рекорди

Абсолютним рекордсменом за повільністю у 2026 році став оновлений Fiat 500 Hybrid з 3-циліндровим двигуном 1 л. Потужність у 65 к.с. та крутний момент 92 Нм дозволяють набрати 100 км/год за 16,2 с у закритому кузові. Версія з м’яким складним дахом вимагає ще більше часу — 17,3 с.

Такі параметри фактично закривають доступ до безпечного використання швидкісних трас. Машина створена для неспішного пересування вузькими вуличками італійських міст, а не для стрімких маневрів.