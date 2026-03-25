Популярные автомобили с очень медленным разгоном до 100 км/ч

Subaru Forester 2.0i e-Boxer 2023 года.

Современные стандарты автомобильного рынка предусматривают, что машины высших классов должны набирать скорость 100 км/ч за 9-10 секунд. Однако некоторые популярные модели существенно не укладываются в эти рамки, предлагая водителям чрезмерно спокойную динамику. Недостаточная мощность агрегатов делает поездки по трассе более сложными, превращая каждый маневр обгона в ответственное планирование. Такие показатели часто становятся платой за топливную экономичность или упрощение конструкции двигателей.

Японские кроссоверы

Популярная Mazda CX-5 с атмосферным двигателем 2.0 e-Skyactiv G мощностью 141 л.с. демонстрирует довольно посредственные результаты. Несмотря на привлекательный дизайн и качественное исполнение, тяжелый кроссовер массой более 1600 кг разгоняется до первой сотни за 10,5 с. Полноприводная модификация AWD требует еще больше времени — 10,9 с, что для автомобиля такого класса считается пределом комфорта.

Еще меньше динамики предлагает Subaru Forester с 2-литровым мотором e-Boxer мощностью 136 л.с. Этот практичный автомобиль со стоимостью более 50 000 долларов тратит на разгон до 100 км/ч целых 12,2 с. Работа бесступенчатой трансмиссии сопровождается специфическим гулом при интенсивном нажатии на педаль газа, а среднее потребление топлива держится на уровне 9,5 л/100 км.

Бюджетные модели

Китайский кроссовер MG ZS в базовом исполнении оснащается атмосферным двигателем 1,5 л на 115 л.с. и механической коробкой передач. Даже опытный водитель сможет достичь отметки 100 км/ч на спидометре лишь через 12,5 с после старта. Подобные цифры показывает и компактный Suzuki Swift с двигателем 1,2 л, хотя версия с вариатором CVT оказывается немного быстрее — 11,9 с.

Конкуренты в сегменте часто предлагают более резвые силовые установки даже в начальных комплектациях. Выбор в пользу этих авто обычно обусловлен прагматизмом и желанием получить простую конструкцию за умеренные деньги.

Маломощные хэтчбеки

Настоящим испытанием терпения становится начальная версия Skoda Fabia с атмосферным двигателем 1.0 MPI мощностью всего 80 л.с. Легкий хэтчбек требует 15,7 с, чтобы разогнаться до 100 км/ч, что напоминает динамику автомобилей прошлого века. Родственные модели концерна Volkswagen Polo и Seat Ibiza с этим же мотором оказываются несколько проворнее, показывая 15,6 и 15,3 с соответственно.

Эти автомобили рассчитаны исключительно на короткие городские маршруты с минимальной нагрузкой. Выезд на автомагистраль в полном составе пассажиров превращает движение в медленный набор скорости. Тем не менее низкая начальная стоимость делает эти модификации популярными.

Медленные рекорды

Абсолютным рекордсменом по медлительности в 2026 году стал обновленный Fiat 500 Hybrid с 3-цилиндровым двигателем 1 л. Мощность в 65 л.с. и крутящий момент 92 Нм позволяют набрать 100 км/ч за 16,2 с в закрытом кузове. Версия с мягкой складной крышей требует еще больше времени — 17,3 с.

Такие параметры фактически закрывают доступ к безопасному использованию скоростных трасс. Машина создана для неспешного передвижения по узким улочкам итальянских городов, а не для стремительных маневров.