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Главная Авто Почему в немецких автомобилях скорость ограничена до 250 км/ч

Почему в немецких автомобилях скорость ограничена до 250 км/ч

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2026 17:35
Почему немецкие спорткары ограничивают скорость на отметке 250 км/ч
На автомагистрали в Германии. Фото: aiautocheck.de

У большинства немецких спортивных автомобилей скорость принудительно ограничивается с помощью электроники. Эта особенность не является случайностью или ошибкой конструкторов. Она стала результатом джентльменского соглашения, которое производители заключили более 40 лет назад. Таким шагом автомобильные гиганты пытались защитить интересы бизнеса и сохранить безлимитный статус европейских трасс.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Jalopnik.

История ограничения

Все началось в 1970-х годах из-за политических дебатов в Германии. Партия зеленых требовала ввести обязательные ограничения скорости на автобанах. Главным аргументом была безопасность, ведь шины того времени не могли выдерживать экстремальные нагрузки.

Производители стремились сохранить полную свободу на магистралях для демонстрации потенциала техники. Чтобы опередить государственное вмешательство, BMW, Mercedes-Benz и Audi заключили внутреннее соглашение. Они обязались электронным способом ограничивать скорость автомобилей на отметке 250 км/ч. Porsche тогда отказалась от этой инициативы.

Подобный опыт саморегулирования в 1989 году использовали и японские бренды, ограничив мощность двигателей на уровне 276 л.с.

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Современные правила

Немецкие двигатели способны легко преодолевать установленный лимит, ведь ограничение носит чисто программный характер. Седан BMW M5 без электроники развивает 305 км/ч. Сегодня покупатели могут официально снять этот лимит на заводе с помощью специальных платных пакетов опций. Фирменный спортивный пакет для купе BMW M2 повышает скоростной предел до 285 км/ч.

С годами немецкое соглашение смягчилось, однако автобаны благодаря ему до сих пор свободны от ограничений.

Ранее Новини.LIVE писали, при какой скорости автомобиля расход топлива увеличивается на 25%. Понимание физических процессов помогает водителям эффективнее использовать каждый литр бензина во время длительных поездок.

Также читайте о популярных автомобилях с очень медленным разгоном до 100 км/ч. Такие показатели часто становятся платой за топливную экономичность или упрощение конструкции двигателей.

Германия дороги авто BMW Porsche Mercedes-Benz автомобиль Audi скорость авто
Игорь Саджа - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Игорь Саджа
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