Автомобілі, які не ламаються навіть за найгіршого ставлення водіїв

Mercedes 190 1984 року. Фото: netcarshow.com

Сучасна автомобільна індустрія все частіше програє старій школі інженерії, де простота конструкції була головною запорукою довговічності. Період кінця минулого століття вважається золотою ерою, коли міцність деталей була пріоритетом, а примхлива цифрова електроніка ще не створювала проблем. Ці машини створювалися з колосальним запасом міцності. Вони здатні безвідмовно працювати навіть у найважчих умовах експлуатації та за мінімального сервісу.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Auto Swiat.

Німецька якість

Німецькі виробники тривалий час задавали тренди надійності. Моделі Audi 80 у поколіннях B3 (1986–1991) та B4 (1991–1996), а також Audi 100/A6 у кузові C4 (1990–1997) одними з перших отримали повністю оцинкований кузов. У поєднанні з невбиваними дизелями 1.9 TDI та 2.5 TDI ці машини стали безсмертними. Не менш міцним виявився компактний Mercedes 190 у кузові W201 (1982–1993), який разом зі старшим братом W124 вимагає лише вчасно міняти мастило.

Справжнім драйверським еталоном є BMW 5 серії у четвертому поколінні E39 (1995–2004). Її фірмові рядні 6-циліндрові мотори, особливо 3-літровий дизель, спокійно долають сотні тисяч кілометрів без втрати динаміки.

Культове Porsche 911 у генерації 964 (1989–1994) з останнім опозитним двигуном повітряного охолодження виявилося настільки довговічним, що понад 70% випущених спорткарів досі на ходу.

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Закриває німецький блок легендарний Volkswagen Golf IV (1997–2006). Завдяки суворому контролю якості та простоті моторів 1.9 TDI або 1.8 Т він став останнім по-справжньому безпроблемним представником своєї лінійки.

Абсолютна міцність

Флагманський седан Lexus LS першого та другого поколінь (1989–1994) з легендарним мотором V8 серії UZ на 245 к.с., який і нині вражає ідеальним комфортом ходи.

Своєю чергою, шведське Volvo серії 900 у модифікаціях 940/960 (1990–1998) вважається останнім класичним задньопривідним танком бренду. Величезний простір, дешевші запчастини та повна відсутність корозії роблять його вічним.

У сегменті комерційного транспорту немає рівних пікапу Toyota Hilux п'ятого та шостого поколінь (особливо цінуються версії 1980–1990 років). Його прості атмосферні дизелі та вантажна платформа здатні роками витримувати пекельні знущання.

Маленькі помічники

Масовий міський сегмент надійно закривають компактні японські хетчбеки. Модель Nissan Micra у другому поколінні K11 (1992–2003) з бензиновими моторами 1 л та 1,3 л за рівнем витривалості обходить навіть славнозвісну Toyota Yaris. Головне стежити за кузовом, який схильний до швидкої появи іржі.

Схожою безвідмовністю володіє і проста Toyota Starlet другого поколінні. В Європі найдовше трималися генерації P8 (1989–1996) та P9 (1996–1999) зі жвавим 16-клапанним двигуном 1,3 л. Завдяки міцній ходовій частині машина демонструє відмінну живучість. Знайти обидва міські хетчбеки на вторинному ринку зараз важко, адже власники до останнього відмовляються продавати настільки невибагливу техніку.

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