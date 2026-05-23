Чи варто купувати дешеву Dacia Sandero з пробігом

Бюджетний хетчбек Dacia Sandero другого покоління утримує статус найдешевшого авто з пробігом. Модель побудована на базі Renault Clio та приваблює низькою вартістю кілометра експлуатації. Проте статус лідера бюджетного сегмента має зворотний бік, який виявляється під час огляду. Перед купівлею такого автомобіля варто вивчити його слабкі місця та історію сервісу.

Історія моделі

Друга генерація моделі дебютувала наприкінці 2012 року, а продажі стартували на початку 2013 року. Модель випускали як п'ятидверний хетчбек, який виявився на 5–6 см вищим за конкурентів. Це забезпечило пристойний простір у салоні, хоча крісла важко назвати зручними.

Багажник містить 320 л, а за умови складання спинок заднього ряду показник зростає до 1200 л. Популярна модифікація Stepway отримала захисні пластикові накладки та збільшений на 4 см дорожній просвіт. Завдяки румунському походженню навіть базові версії мають високий кліренс для їзди путівцями.

Вибір двигуна

Бензинові мотори домінують на ринку та демонструють надійність. До модернізації 2017 року базовим був атмосферний мотор 1,2 л на 75 к.с. з можливістю встановлення ГБО. Популярним є турбодвигун TCe 90 об'ємом 0,9 л, який споживає близько 7 л/100 км пального та має розподілене впорскування.

Власникам варто стежити за станом ланцюга ГРМ та прокладкою його кришки. Дизельні версії з двигуном 1.5 dCi зустрічаються рідко. Цей мотор витривалий, проте його часто знищує економія на паливних фільтрах, що руйнує помпу високого тиску. Ремонт паливної системи у такому разі перевищує ціну всього автомобіля.

Особливості трансмісії

Надійнішим вибором для покупця є класична 5-ступенева механічна коробка передач. Для двигуна TCe 90 також пропонували роботизовану трансмісію Easy-R з електричним керуванням зчепленням. Цей робот працює вкрай смикано та непередбачувано, нагадуючи перші спроби створення таких коробок тридцятирічної давнини.

Поведінка такої коробки викликає дискомфорт через постійні клювки під час зміни передач. Позаяк з березня 2020 року версію TCe 90 постачали лише з роботом, краще обирати механіку. Проста механічна трансмісія повністю гарантує відсутність дорогих специфічних поломок.

Типові поломки

Кузов не іржавіє завдяки оцинкованим трубкам, проте передній підрамник потребує додаткової обробки. Найчастіше виявляють несправності елементів освітлення та лівого підкермового перемикача.

Гальмівні диски зношуються швидко, а ручне гальмо часто тримає нерівномірно. Штатний акумулятор рідко служить понад чотири роки. Серйозною проблемою є компресор кондиціонера, поломка якого забруднює ошурками всю систему. У підвісці регулярної уваги вимагають втулки важелів та рульове керування.

Також експерти пов'язують часті технічні проблеми з тим, що бюджетні моделі купують на останні гроші, економлячи на сервісі.

