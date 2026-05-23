Стоит ли покупать дешевую Dacia Sandero с пробегом

Dacia Sandero 2019 года. Фото: autocar.co.uk

Бюджетный хэтчбек Dacia Sandero второго поколения удерживает статус самого дешевого авто с пробегом. Модель построена на базе Renault Clio и привлекает низкой стоимостью километра эксплуатации. Однако статус лидера бюджетного сегмента имеет обратную сторону, которая проявляется при осмотре. Перед покупкой такого автомобиля стоит изучить его слабые места и историю сервиса.

История модели

Вторая генерация модели дебютировала в конце 2012 года, а продажи стартовали в начале 2013 года. Модель выпускали как пятидверный хэтчбек, который оказался на 5-6 см выше конкурентов. Это обеспечило приличное пространство в салоне, хотя кресла трудно назвать удобными.

Багажник содержит 320 л, а при складывании спинок заднего ряда показатель возрастает до 1200 л. Популярная модификация Stepway получила защитные пластиковые накладки и увеличенный на 4 см дорожный просвет. Благодаря румынскому происхождению даже базовые версии имеют высокий клиренс для езды по проселочным дорогам.

Выбор двигателя

Бензиновые моторы доминируют на рынке и демонстрируют надежность. До модернизации 2017 года базовым был атмосферный мотор 1,2 л на 75 л.с. с возможностью установки ГБО. Популярным является турбодвигатель TCe 90 объемом 0,9 л, который потребляет около 7 л/100 км топлива и имеет распределенный впрыск.

Владельцам стоит следить за состоянием цепи ГРМ и прокладкой его крышки. Дизельные версии с двигателем 1.5 dCi встречаются редко. Этот мотор вынослив, однако его часто уничтожает экономия на топливных фильтрах, что разрушает помпу высокого давления. Ремонт топливной системы в таком случае превышает цену всего автомобиля.

Особенности трансмиссии

Более надежным выбором для покупателя является классическая 5-ступенчатая механическая коробка передач. Для двигателя TCe 90 также предлагали роботизированную трансмиссию Easy-R с электрическим управлением сцеплением. Этот робот работает крайне дергано и непредсказуемо, напоминая первые попытки создания таких коробок тридцатилетней давности.

Поведение такой коробки вызывает дискомфорт из-за постоянных поклевок при смене передач. Так как с марта 2020 года версия TCe 90 поставлялась только с роботом, лучше выбирать механику. Простая механическая трансмиссия полностью гарантирует отсутствие дорогих специфических поломок.

Типичные поломки

Кузов не ржавеет благодаря оцинкованным трубкам, однако передний подрамник нуждается в дополнительной обработке. Чаще всего выявляют неисправности элементов освещения и левого подрулевого переключателя.

Тормозные диски изнашиваются быстро, а ручной тормоз часто держит неравномерно. Штатный аккумулятор редко служит более четырех лет. Серьезной проблемой является компрессор кондиционера, поломка которого загрязняет опилками всю систему. В подвеске регулярного внимания требуют втулки рычагов и рулевое управление.

Также эксперты связывают частые технические проблемы с тем, что бюджетные модели покупают на последние деньги, экономя на сервисе.

