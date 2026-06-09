Автомобили, которые не ломаются даже при самом плохом отношении водителей

Mercedes 190 1984 года. Фото: netcarshow.com

Современная автомобильная индустрия все чаще проигрывает старой школе инженерии, где простота конструкции была главным залогом долговечности. Период конца прошлого века считается золотой эрой, когда прочность деталей была приоритетом, а капризная цифровая электроника еще не создавала проблем. Эти машины создавались с колоссальным запасом прочности. Они способны безотказно работать даже в самых тяжелых условиях эксплуатации и при минимальном сервисе.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Auto Swiat.

Немецкое качество

Немецкие производители долгое время задавали тренды надежности. Модели Audi 80 в поколениях B3 (1986-1991) и B4 (1991-1996), а также Audi 100/A6 в кузове C4 (1990-1997) одними из первых получили полностью оцинкованный кузов. В сочетании с неубиваемыми дизелями 1.9 TDI и 2.5 TDI эти машины стали бессмертными. Не менее крепким оказался компактный Mercedes 190 в кузове W201 (1982-1993), который вместе со старшим братом W124 требует лишь вовремя менять масло.

Настоящим драйверским эталоном является BMW 5 серии в четвертом поколении E39 (1995-2004). Ее фирменные рядные 6-цилиндровые моторы, особенно 3-литровый дизель, спокойно преодолевают сотни тысяч километров без потери динамики.

Культовое Porsche 911 в генерации 964 (1989-1994) с последним оппозитным двигателем воздушного охлаждения оказалось настолько долговечным, что более 70% выпущенных спорткаров до сих пор на ходу.

Читайте также:

Закрывает немецкий блок легендарный Volkswagen Golf IV (1997-2006). Благодаря строгому контролю качества и простоте моторов 1.9 TDI или 1.8 Т он стал последним по-настоящему беспроблемным представителем своей линейки.

Абсолютная прочность

Флагманский седан Lexus LS первого и второго поколений (1989-1994) с легендарным мотором V8 серии UZ на 245 л.с., который и сейчас поражает идеальным комфортом хода.

В свою очередь, шведское Volvo серии 900 в модификациях 940/960 (1990-1998) считается последним классическим заднеприводным танком бренда. Огромный простор, более дешевые запчасти и полное отсутствие коррозии делают его вечным.

В сегменте коммерческого транспорта нет равных пикапу Toyota Hilux пятого и шестого поколений (особенно ценятся версии 1980-1990 годов). Его простые атмосферные дизели и грузовая платформа способны годами выдерживать адские издевательства.

Маленькие помощники

Массовый городской сегмент надежно закрывают компактные японские хэтчбеки. Модель Nissan Micra во втором поколении K11 (1992-2003) с бензиновыми моторами 1 л и 1,3 л по уровню выносливости обходит даже знаменитую Toyota Yaris. Главное следить за кузовом, который подвержен быстрому появлению ржавчины.

Похожей безотказностью обладает и простая Toyota Starlet второго поколении. В Европе дольше всех держались генерации P8 (1989-1996) и P9 (1996-1999) с бойким 16-клапанным двигателем 1,3 л. Благодаря крепкой ходовой части машина демонстрирует отличную живучесть. Найти оба городских хэтчбека на вторичном рынке сейчас трудно, ведь владельцы до последнего отказываются продавать столь неприхотливую технику.

Ранее Новини.LIVE писали, какое поколение Volkswagen Passat с пробегом стоит купить в 2026 году. Анализ актуальных генераций поможет сделать рациональный выбор в соответствии с бюджетом.

Также читайте, стоит ли покупать дешевую Dacia Sandero с пробегом. Модель построена на базе Renault Clio и привлекает низкой стоимостью километра эксплуатации.