Які вживані авто ламаються після купівлі найчастіше: дослідження

Механік ремонтує автомобіль. Фото: magnific.com

Купівля машини на вторинному ринку завжди супроводжується ризиком прихованих технічних несправностей. Велике дослідження польської компанії GetHelp, яка аналізувала понад 60 000 ремонтів за останні 10 років, показало цікаву статистику. За цими даними, вживані автомобілі часто вимагають серйозного ремонту вже у перші місяці після зміни власника. Найбільше на ймовірність виникнення несправностей впливає тип силового агрегату та вид пального.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Interia Motoryzacja.

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Швидкі поломки

Близько 35% придбаних машин з пробігом зазнають серйозних поломок протягом першого року експлуатації. При цьому 24% усіх звернень трапляються ще до подолання першої тисячі кілометрів пробігу. Майже половина несправностей проявляється протягом двох місяців після купівлі. Найдорожчим у ремонті залишається двигун, а також системи очищення вихлопних газів, турбіни та деталі охолодження.

Головними причинами витрат стають пошкодження поршнів, пробиті прокладки головки блоку циліндрів та виходи з ладу сажових фільтрів DPF чи систем AdBlue. Також покупці часто стикаються з поломками компресорів кондиціонера. Загалом більшість проблем виникає у складних вузлах, які не належать до звичайних витратних матеріалів.

Вплив пального

Найвищий ризик поломок зафіксували у бензинових автомобілів із газобалонним обладнанням, де ймовірність несправності досягає 58,1%. Це пояснюється не стільки самим ГБО, скільки величезними пробігами таких екземплярів. На другому місці за ризиком опинилися дизельні машини з показником 42,8%, адже вони мають складні системи турбонаддуву, паливні форсунки високого тиску та вихлопні фільтри.

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Звичайні бензинові версії виявилися значно надійнішими, демонструючи ймовірність поломок на рівні 27,9%. Найкращий результат у дослідженні показали гібридні моделі, де ризик виникнення несправностей складає лише 15,9%. Хоча гібриди часто використовують у таксі чи корпоративних парках, їхня конструкція демонструє найвищу витривалість.

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