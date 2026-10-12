Ризики купівлі вживаного автомобіля з малим пробігом: дослідження

Автомобілі з пробігом. Фото: Новини.LIVE

Більшість покупців під час пошуку машини звертають увагу на цифри одометра. Насправді вживані автомобілі з невеликою кількістю кілометрів нерідко приховують більше ризиків, ніж новіші екземпляри з активною експлуатацією. Аналіз десятків тисяч техоглядів європейського порталу Carvago за 2023–2026 роки показує несподівану статистику. Низький пробіг сам по собі не гарантує ідеальний стан та відсутність дефектів.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Interia Motoryzacja.

Реклама

Статистика перевірок

Трирічні машини з пробігом близько 120 000 км отримували негативний результат перевірки лише у 21,1% випадків. Водночас серед шестирічних авто з пробігом 60 000 км цей показник зростав до 33,8%. Старіші екземпляри з удвічі меншим пробігом мали в 1,6 раза вищий ризик відмови під час діагностики.

Особливу обережність варто проявляти до автомобілів віком від 5 до 6 років з показником до 40 000 км. У цій категорії негативний висновок експертів отримували 37,1% оглянутих машин. Мале значення на одометрі часто пояснюється складним минулим, адже майже третина відхилених звітом авто виявилися імпортованими зі США.

Приховані ризики

Найвищий відсоток відмов зафіксували серед машин віком від 8 років з пробігом до 60 000 км. У цій групі діагностику не пройшли 40,5% транспортних засобів. Позначка про підозрілий автомобіль через розбіжності в номері VIN або скручений одометр з'являлася вдвічі частіше, ніж у нових машин з великим пробігом.

Читайте також:

Серед відхилених екземплярів нерідко траплялися биті або затоплені машини зі США після серйозних аварій. Один додатковий рік віку автомобіля за своїм впливом на технічний стан відповідає приблизно 29 000 км пробігу. Тому сам по собі показник кілометражу без перевірки історії не гарантує вдалої покупки.

Технічні дефекти

Проте пробіг залишається важливим показником для оцінки зносу окремих механізмів. Виявлені технічні несправності ставали причиною відмови у 9,1% нових авто з великим пробігом і в 9,9% старіших машин з малим кілометражем. Зі зростанням пробігу частіше виникають конкретні проблеми з мотором та з'являються витікання робочих рідин.

Наприклад, проблеми з коробкою передач знаходили лише у 0,2% відхилених авто з пробігом до 40 000 км. При показниках від 120 000 до 160 000 км ця цифра зростала вже до 6,5%.

Раніше Новини.LIVE писали, для яких вживаних авто ймовірність поломки після купівлі становить 58%. Велике дослідження польської компанії GetHelp, яка аналізувала понад 60 000 ремонтів за останні 10 років, показало цікаву статистику.

Також читайте, як обрати вживаний Toyota RAV4 Hybrid, щоб не було проблем. Ретельна діагностика допоможе уникнути прихованих дефектів та суттєвих фінансових витрат.