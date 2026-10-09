Какие популярные б/у кроссоверы не советуют покупать механики

Volkswagen Taos 2024 года. Фото: cars.com

Покупка автомобиля сегмента SUV по-прежнему остается одной из самых популярных сделок на вторичном рынке. Однако многие популярные кроссоверы часто становятся причиной значительных незапланированных расходов на ремонт и обслуживание. Автомобильный эксперт и виртуальный механик сервиса JustAnswer Крис Пайл, а также владелец мастерской MDP Diesel & Auto Repair Майк Винтер назвали модели, которых лучше избегать. Высокая потеря стоимости, проблемы с двигателями и постоянные сбои в работе электроники делают эти машины невыгодной покупкой.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на GOBankingRates.

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Британские проблемы

Внедорожник Land Rover Range Rover Майк Винтер считает крайне неудачным выбором из-за стремительной потери рыночной стоимости. Автомобиль постоянно требует затрат на устранение протечек охлаждающей жидкости, ремонт турбин и восстановление сложной электроники.

Его коллега Крис Пайл советует отказаться от покупки Land Rover Discovery. Даже плановое техническое обслуживание этой модели обходится слишком дорого, а в случае серьезной поломки цены на оригинальные запчасти и работу специалистов становятся критическими для бюджета.

Американские риски

Модели Jeep Cherokee и Wagoneer разочаровывают владельцев частыми поломками автоматических трансмиссий, высоким расходом масла и регулярными сбоями в работе электрооборудования. Внедорожники Jeep Wrangler и Gladiator разрабатывались для экстремального бездорожья, но на трассе они оказываются слишком шумными, склонными к раскачиванию и протеканию мягкой крыши под дождем.

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Кроссоверы Ford Escape с двигателями EcoBoost и компактный Ford EcoSport страдают от утечек антифриза, быстрого образования нагара на клапанах и повышенного расхода масла. Силовые агрегаты этих машин требуют капитального ремонта задолго до исчерпания расчетного ресурса.

Ошибки выбора

Популярный японский внедорожник Toyota 4Runner отличается превосходной надежностью, но Крис Пайл считает его покупку нецелесообразной для городской жизни. Большинство владельцев используют машину с рамной конструкцией исключительно на асфальте, переплачивая за ненужные внедорожные системы вместо покупки более комфортного городского кроссовера.

Компактный Volkswagen Taos требует частых и дорогостоящих посещений автосервиса, что сводит на нет умеренную начальную цену.

Корейский Hyundai Tucson старших годов выпуска Майк Винтер называет настоящей миной замедленного действия из-за риска внезапного отказа двигателя и коробки передач.

Крупногабаритные автомобили

Крупные внедорожники Chevrolet Tahoe, Chevrolet Suburban, Ford Expedition, Lincoln Navigator и Cadillac Escalade требуют огромных затрат на топливо из-за тяжелых рамных кузовов и плохой аэродинамики. Покупка таких машин для обычных городских поездок без регулярной перевозки большой семьи или буксировки тяжелых прицепов абсолютно невыгодна.

Премиальные кроссоверы Range Rover Evoque, Mercedes-Benz G550, Audi RS Q8, Lexus LX и BMW X7 стоят слишком дорого на вторичном рынке. На рынке существует немало более доступных альтернатив с аналогичным уровнем оснащения, которые не требуют поиска специализированных сервисов для банального обслуживания.

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